El estudio que desmonta la meritocracia: "Es falso que con esfuerzo puedas conseguir lo que quieras"

Ahora un estudio viene a echar por tierra esta teoría. "Hay una narrativa muy establecida de que con esfuerzo puedes conseguir lo que quieras, pero es falso, nosotros lo que hemos encontrado es que España no ocurre así. El 44% por ciento de las diferencias de renta en nuestro país son explicables directamente por desigualdades de origen, por factores que nada tienen que ver con lo que uno haga en la vida, sino que vienen determinados. No se eligen, ni se pueden evitar" explica a NIUS Pedro Salas-Rojo, uno de los artífices del estudio, investigador de la Universidad Complutense de Madrid (ICAE) y de EQUALITAS. "Eso no quiere decir que en el resto de casos, en el 56%, el nivel de renta que tengas dependa solo de ti, de tu esfuerzo. Se trata de un residuo en el que entran muchos factores más difíciles de determinar, incluida la suerte", añade el investigador.