Exámenes a distancia: cómo controlar las chuletas sin violar el derecho a la intimidad

La Universidad española ha optado este curso por la presencialidad sin fisuras. Clases y exámenes han de hacerse cara a cara. Esto no quita para que algunos centros privados en línea, como el CEU, la Oberta de Catalunya o la Universidad Internacional de la Rioja, sigan manteniendo sus pruebas a distancia, como lo hacían antes de la pandemia.

El proctoring suele estar ligado a términos biométicos, donde al final lo que se obtiene es información sensible que pertenece a cada estudiante. La otra opción es hacer una monitorización lo más exhaustiva posible sin proctering, es decir, sin biometría. "A día de hoy, la UNIR, después de haber hecho distintas pruebas, hace monitorización sin biometría. De tal manera que controlamos el entorno del estudiante y su escritorio para garantizar la veracidad de la prueba y la calidad de la misma sin ese tipo de datos", explica Rubén González, vicerrector Organización Académica y Profesorado de la UNIR.

Pero la polémica no ha terminado. Este diciembre, la UNIR informó a los alumnos que de cara a los exámenes a distancia de febrero sería necesario que se instalaran dos cámaras. En el caso de que no fuera posible, el estudiante debería escanearse un QR que da acceso a la cámara del móvil. "Esto es súper invasivo porque ya no es que estés mostrando tu cara o tu ordenador sino que encima tienes que meter un paneo lateral que muestra toda tu habitación", explica Casas.