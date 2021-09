Extremadura niega la entrada a clase a las dos hermanas que quieren ir sin mascarilla

Las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres se niegan a que usen la mascarilla en clase finalmente tendrán prohibido acceder al centro educativo sin esta medida de protección, por lo que en caso de que no acepten la norma recibirán "atención educativa" desde su casa.

Esto no es, tal y como ha explicado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, que vayan a recibir clases telemáticas en sustitución de las clases presenciales, sino que fuera del horario lectivo se les facilitarán las tareas realizadas por sus compañeros.

"No estamos ante un alumno especialmente vulnerable que como consecuencia de la pandemia no pueda asistir a clase, sino que estamos ante una decisión de la familia", ha señalado el secretario general, quien ha matizado que las alumnas recibirán una atención educativa que permita "mantener el seguimiento" y que no se queden "descolgadas" del sistema educativo.