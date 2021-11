Francesc V. Nogales, mejor 'profe' de primaria: "Las familias necesitan que les enseñemos cómo ayudar a sus hijos"

Nogales es un firme defensor de implicar a los padres en la educación de sus hijos

"Con un alumno que no quiere estudiar, lo primero es conectarlo, descubrir qué cosas le interesan"

"Me parece adecuado poner deberes en cierto momento y para ciertos alumnos"

Francesc Vicent Nogales (Valencia, 44 años) decidió que iba a ser profesor el día que visitó el colegio de su hermano, que tiene una discapacidad, y descubrió cómo eran sus docentes. "Eran unos profesores que se metían en el barro, que se ensuciaban, que jugaban con los alumnos al fútbol. Y pensé: 'Yo quiero hacer esto. Ayudar a las personas tal y como están haciendo ellos'.

Hace ya 23 años que se hizo profesor de primaria. Trabaja en el colegio concertado San Enrique en Quart de Poplet (Valencia) dando clases a tercero y cuarto y acaba de ser reconocido por los premios de Educa Abanca 2021 como mejor profesor en la categoría de educación primaria. Un galardón donde son las familias las que nominan y que está dotado con 1.000 euros.

Pregunta. ¿Por qué cree que le han dado este premio?

Respuesta. Porque las familias confían en lo que hago como docente y en la escuela. El desencadenante más importante es que en mi propuesta en el aula hago también participar a los padres.

P. Explíqueme, ¿cómo son sus clases?

R. Cuando trabajamos en clase me gusta hacerlo sobre tres pilares. El primero, el currículum. Todo lo que hagamos tiene que estar vinculado a lo que los alumnos tienen que aprender. Es importante que esos aprendizajes estén orientados hacia la sociedad, a lo que el alumno puede desarrollar. En ese sentido, me gusta que cuando trabajamos los adjetivos y los sustantivos busquen, por ejemplo, en el supermercado sustantivos colectivos en la fila de los lácteos. El tercer pilar es que las familias de una u otra forma participen. Antes del covid, desarrollaba un taller de matemáticas en el que las familias venían una vez a la semana a clase para trabajar con sus hijos en un scape room, en retos matemáticos, en matemáticas manipulativas… Las matemáticas son uno de los aprendizajes más complejos, porque los conceptos son más abstractos, y muchas veces las familias me preguntaban cómo podían hacer para que sus hijos comprendieran los problemas. Visitando el aula, ellos salían beneficiados y los alumnos tenían un plus de motivación importantísimo.

P. Vital, entonces, que las familias se impliquen.

R. Yo lo tengo comprobado, cuando las familias se implican, los alumnos mejoran académicamente muchísimo. Muchas veces los maestros nos quejamos de que las familias no colaboran o no nos ayudan, pero lo que realmente necesitan las familias es que les enseñemos cómo ayudar y atender educativamente a sus hijos. Somos los profesores los que tenemos que darles pautas de cómo hacerlo.

P. El eterno debate: ¿hay que ayudar a los hijos en casa con los deberes o no?

R. A mí me gusta grabar las explicaciones para que los niños y las familias las puedan tener en Youtube en cualquier momento. Es muchísimo más fácil que si yo voy a explicar la división, grabarlo en clase o más tarde, y cuando el niño llega a casa poder decirle a su padre: "El profesor lo ha explicado de esta manera".

P. ¿Cómo se saca partido a un alumno que no le interesa estudiar, que está completamente desconectado?

R. Lo primero que hay que hacer es conectarlo. Descubrir qué cosas le interesan a ese alumno. Me da igual que sean videojuegos o cualquier otra cosa. A mí me gusta muchísimo empezar las unidades didácticas con algo que sea digital, utilizando, por ejemplo, una aplicación de realidad aumentada. De esa manera, les engancho. Eso no significa renunciar a recursos más clásicos como el libro de texto. Aunque algunos digan que está anticuado, hay que utilizarlos igualmente porque son necesarios. A los alumnos hay que ofrecerles una variedad amplia de recursos, también manipulativos, que puedan palpar y oler. Hace unas semanas hicimos un proyecto sobre la luna y el sistema solar con realidad aumentada. Una parte la hicieron ellos de una forma muy sencilla con sus familias en casa. Cuando al final de la unidad didáctica hicimos la síntesis, les pregunté qué era para ellos lo más bonito. Y contestaron: "Lo más bonito es cuando he estado con mi papá y con mi mamá haciendo la caja lunar".

P. Algunos expertos señalan que es en primaria donde se detecta si un alumno va a fracasar luego en la ESO.

R. Hay fracasos en secundaria que se originan en primaria. Si en primaria no ponemos soluciones a determinadas cuestiones, en secundaria pueden llegar a aparecer problemas importantes. Si yo no soy capaz de detectar una adicción a las tecnologías o dificultades a la hora de relacionarse, al final podemos llegar a secundaria y tener un problema de acoso por no haberle puesto solución.

P. También en las áreas académicas, como las matemáticas, la lectura, la escritura...

R. Sí, es muy importante que en los aprendizajes básicos, como la lectura, la escritura y el cálculo, se adquiera en primaria una base sólida para que en secundaria no aparezcan problemas importantes.

P. También se dice que cuanto antes se intervenga a un alumno con sospecha de que pueda tener dificultades en el futuro, mejor.

R. La cuestión no es intervenir porque tenga un problema de aprendizaje, sino intervenir para generar el espacio más rico posible para ese alumno. Y al final eso beneficia a todos. Igual que si vinculo lo que hay que aprender a su realidad cercana. Eso es bueno para los alumnos que no tienen ningún problema pero también para los que tienen dificultades.

P. ¿Es partidario de los deberes?

R. Lo deberes deben ir en su justa medida. Me parece adecuado poner deberes en cierto momento y para ciertos alumnos. Creo que el café para todos es negativo y los deberes en ese sentido deben ir adecuados a las dificultades que tenga cada alumno. No todos tienen que llevar las mismas tareas. A veces me dicen que pongo deberes raros, como aprender a como se pone la lavadora. ¿Por qué un niño de 10 años no puede aprender a ponerla?

P. Y ya por último, sobre la enseñanza bilingüe, ¿qué opina?

R. En nuestro colegio hay una carga importante de asignaturas en valenciano, una carga importante de asignaturas en castellano y una carga un poquito menor de asignaturas en inglés. Si estoy dando ciencias naturales en valenciano, tengo que plantearme qué es para mí lo importante: que aprenda conceptos de ciencias naturales o que aprenda valenciano. Y ahí está el quid de la cuestión. Porque si lo importante es que aprenda valenciano, me estoy equivocando, porque ya hay un área para eso. Lo importante es que aprenda ciencias naturales y que lo haga en valenciano, pero que predomine el aprendizaje científico en este caso. Si se consigue ese equilibrio, que es difícil de alcanzar, el aprendizaje será positivo. Ahí depende mucho de cada profesor.

P. Y de cómo está diseñado el sistema, entiendo...