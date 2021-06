El maestro que pide el Princesa de Asturias de la Concordia para los escolares: "La covid les quitó su infancia"

"Maestro de familia es algo que me puso hace mucho tiempo una madre porque trataba a su hijo como si fuese el mío", explica. "Se fue corriendo la voz y me quede con maestro de familia. Incluso todas las conferencias que doy versan sobre ese concepto, sobre cómo la colaboración de la familia, y su presencia en el aula , es fundamental para alcanzar los objetivos didácticos".

Y en esto, cuando su carrera docente creía haberlo visto casi todo, llegó la pandemia. Las aulas se quedaron vacías , luego, pasado el primer confinamiento, se convirtieron en un lugar en el que todos luchaban por evitar los contagios mientras se intentaba no perder la senda del conocimiento. A Fran le cambió como maestro.

"Me ha cambiado mucho", reconoce Francisco Cid. "Las puertas de mi aula estaban abiertas siempre. Con la pandemia eso se cortó. No podían entrar personas del exterior. Entonces este ha sido un año muy duro, porque yo no se enseñar de otra manera".