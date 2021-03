El Gobierno de Ayuso asume que la elecciones alterarán el calendario escolar: "Es muy probable que el 4 de mayo no haya clase"

La convocatoria de elecciones el martes 4 de mayo en Madrid supone otro tropezón más dentro del calendario escolar de los alumnos de la región. "Es muy probable que ese día no haya clase". Así lo ha confirmado el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio. "La decisión de utilizar los centros educativos para las elecciones la tienen que tomar las autoridades electorales. Si, finalmente, es así va a ser muy difícil compatibilizar el desarrollo de las elecciones con el de la docencia", ha señalado Ossorio este lunes en una entrevista en TVE.

De no haber clase el 4 de mayo, será un día más que se sume a los 10 días que por la tormenta Filomena los alumnos madrileños no pudieron regresar a los centros educativos tras las vacaciones de Navidad. "Tenemos muy avanzado el sistema de educación a distancia. Pero también es verdad que hay que respetar el derecho de los docentes a votar ese día", ha apuntado el consejero. Ossorio ha apuntado la posiblidad de que se recupere el 4 de mayo a finales de junio, tal y como se tiene pensado hacer para compensar los días que los alumnos no pudieron asistir a clase por Filomena.