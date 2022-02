Irene Alegría, una de las mejores maestras: “Yo no mando deberes, prefiero que en casa investiguen”

Alegría quedó el año pasado en el tercer puesto como mejor docente de primaria de toda España en los galardones Educa Abanca y fue seleccionada entre los mejores docentes del mundo en los Global Teacher Award

Irene Alegría (Valencia, 1985) defiende que hay que dar un revolcón a la educación. "La escuela necesita de esos docentes que aplican metodologías donde se pone al niño, al verdadero protagonista, en el centro del aprendizaje, para que este sea mucho más efectivo y fructífero", asegura.

Licenciada en Psicopedagogía, perito judicial de menores y maestra especialista en inglés y en educación primaria, Alegría trabaja en un colegio público de Valencia dando clases a niños de segundo de primaria. "Utilizo poquísimo el libro, juego muchísimo con mis alumnos, pero es un juego con contenido curricular. Los niños creen que están jugando pero realmente están aprendiendo", señala.

Colaboradora en el Ministerio de Educación de España, Alegría quedó el año pasado en el tercer puesto como mejor docente de primaria de toda España en los galardones Educa Abanca y fue seleccionada entre los mejores docentes del mundo en los Global Teacher Award, conocidos como el Nobel de la Educación.

Pregunta. Dice usted en su currículo que le gusta potenciar lo mejor de cada niño, ¿cómo lo hace?

Respuesta. Cada niño destaca en una cosa y para eso necesitas conocer a todo el alumnado de tu clase y saber sus intereses. Me fijo en lo que les gusta, en lo que destacan, si es en matemáticas, en lengua, dibujo o inglés y lo potencio. Para mí es importante que un niño en el aula acabe siendo buena persona. Y todos tienen ese potencial: todos saben ayudar, ser solidarios, empatizar o acompañar a sus compañeros. Es fundamental fomentarles la autoestima y el talento que tienen.

P. ¿Hay que cambiar la forma de enseñar?

R. Muchos docentes se dedican solo a la parte curricular, solo al libro, a una enseñanza tradicional. La escuela necesita de esos docentes que aplican metodologías donde se pone al niño, al verdadero protagonista, en el centro para que su aprendizaje sea mucho más efectivo y fructífero. Los niños deben formar parte de ese proceso y no solo estar sentados en una silla escuchando lo que el maestro dice. De esta forma se sienten partícipes, los protagonistas, y les ayuda a desarrollar competencias.

P. ¿Qué hace usted en sus clases?

R. Utilizo poquísimo el libro, juego muchísimo con ellos, pero es un juego con contenido curricular. Los niños creen que están jugando pero realmente están aprendiendo. Trabajos a partir de aprendizajes de servicio solidario, cooperativos, basado en proyectos, donde aprenden a través del descubrimiento y la investigación y preguntando a los compañeros. Siempre hay algún alumno de mi clase que sabe algo más sobre un tema. Escuchar a ese niño, que sea él el que explique, por ejemplo, la fotosíntesis, le hace protagonista y, además, lo bueno es que utiliza el mismo lenguaje que sus compañeros. Yo estoy pendiente de que lo que diga es real. Así se forma un ambiente de trabajo muchísimo más agradable que si fuera yo la que impusiera cómo se tiene que aprender.

P. ¿Funciona también en un aula diversa, con niños de diferentes procedencias y capacidades?

R. Cuando formamos los grupos de aprendizaje cooperativo, de cuatro niños, están equilibrados para que se complemente entre sí. Habrá niños buenísimos en matemáticas; otros, en castellano; otros, en ciencias, y como todo el trabajo es en cadena y se necesita de todos, el que más tira hace que los que van más retrasados se metan en ese bucle de aprendizaje. En eso consiste la inclusión, en meter a todos los niños con necesidades educativas dentro de un grupo ordinario para sacar lo mejor de ellos. Que no haya una segregación de niños por altas capacidades o porque van por debajo.

P. ¿Hasta qué punto afecta en el aprendizaje la implicación de las familias?

R. Lucho mucho por la inclusión y por meter a las familias dentro de la escuela. Intento hacer grupos interactivos en los que participen las familias, que vengan al aula a explicar su trabajo, su nacionalidad, la comida típica de su país. De esta forma se fomenta el respeto hacia otras culturas y hace que para los niños, cuando están sus padres dentro del aula, sea un gozo enorme.

P. ¿Y no hay padres que pasan de participar?

R. Es muy raro que no quieran participar. Si es así, es más por falta de tiempo y por el tema laboral que por no querer participar. Si tienes 22 niños y 18 padres participan, los otros cuatro niños que se quedan colgados insisten a sus familias para que vayan a la escuela.

P. Pero muchos profesores se quejan de que los padres no se implican.

R. ¿Pero esos profesores intentan implicar a las familias de manera activa? Porque muchas veces se pide ayuda, pero si no es de una manera activa, no se va a recibir. Cuando se dice que los padres no ayudan, yo me pregunto: ¿no ayudan en qué? ¿en que tu hijo se porte bien o mal? Probablemente, ellos no sepan lo que significa portarse bien o mal y lo que necesitan es una ayuda. Estamos hablando de una implicación en la que puede participar cualquier familia: explicar en qué trabaja, sus costumbres… Con ello fomentas una unión familiar, que es vital, y una comunicación emocional activa que luego va a servir para cuando el niño sea adolescente.

P. Hablas de emociones, ¿cómo las abordas con tus alumnos?

R. Lo que hago es alfabetizar a los niños en cada emoción. Las pataletas son normales, es una rabieta, y a medida que pasa la edad se controlan de otra manera. En el aula se habla de todas las emociones de una manera natural. Si estoy enfadado, si estoy triste, hay un respeto total hacia ellas. Yo nunca doy una clase si hay un niño que no está equilibrado emocionalmente. Cuando hay un conflicto, si los niños no saben controlar esa emoción o rabia, en clase no pueden adquirir el aprendizaje de manera correcta. De igual manera que no se puede tomar una decisión estando muy alegre, tampoco estando triste o con rabia. Has de estar equilibrado. En clase tenemos el rincón de la calma, al que los niños van cuando quieren para relajarse.

P. ¿Cómo ha afectado a los niños la pandemia, después de pasar tanto tiempo en casa, conectados a las pantallas, fuera del entorno escolar?

R. Ha afectado muchísimo. Ya no es que se note un retraso curricular, porque al final la plasticidad cerebral hace que los niños adquieran el conocimiento. Lo que veo ahora es que están agotados de llevar la mascarilla, de no poder juntarse con otros niños fuera del grupo burbuja de su curso, y aun así les vemos resilientes, no se cansan, les llegas a ver hasta felices. Hace poco hicimos una actividad de mandar una tarjeta en el que tenías que pedir un deseo de cumpleaños y el 80% pidió: "Que nos quiten la mascarilla". Emocionalmente están afectados, han vivido encerrados, se les ha robado esa manera de sociabilizarse que antes tenían. Para los niños pequeños el lugar donde relacionarse con los demás es la escuela y no han podido ir. Ahora con el confinamiento por positivo es igual. Y no todos los niños tienen acceso a un ordenador. Se ha notado mucho la brecha digital. Hay niños que tienen dispositivos electrónicos y otros que no. Yo he tenido padres analfabetos de verdad que no sabían conectarse a una web. Todos los docentes hemos hecho lo que hemos podido, pero lógicamente no se puede comparar una enseñanza online con una presencial. Se necesita el contacto físico 100%. Una enseñanza online es lo más antipedagógico que puede haber en la vida en niños pequeños.

P. Es usted maestra especialista en inglés, ¿cómo valora la enseñanza bilingüe que cada vez se extiende por más colegios?

R. Cuando se habla de un bilingüismo total es cuando el niño va a un colegio donde el profesorado está realmente formado para impartir una clase en inglés y en castellano. Lo que veo en las escuelas es que hay falta de formación del personal a nivel de idiomas. El lenguaje de la asignatura de science es muy específico y al final tenemos que pedir a los niños que nos digan ciertas palabras en inglés y en castellano. En esta asignatura hay una brecha total de la competencia del idioma en inglés y en castellano. Si desde infantil no se ha llevado un sistema de bilingüismo, con una inmersión total y profesorado preparado para ello, cuando llegan a quinto de primaria y les pones sciences en inglés, los niños están totalmente perdidos.

