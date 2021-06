Isaac Pérez, el profe de Educación Física que motiva a sus alumnos con Netflix y HBO: “La ficción tiene un gran potencial”

Respuesta: Ya sabemos del éxito que tienen estas plataformas y siempre se dice que la Educación debe ser significativa, así que pensé ¿por qué no aprovechar el gran potencial que tienen las series para atraer la atención del alumnado y, a partir de ahí, desarrollar los contenidos y competencias de mi asignatura? Vivimos en una sociedad más influida por la cultura audiovisual que por la enseñanza tradicional, como es el boca-oído o la lectura de apuntes. La experiencia me ha permitido comprobar el gran atractivo y la idoneidad que tiene, para los alumnos, utilizar referencias fílmicas para experimentar y aprender a gestionar emociones, desarrollar competencias y valores o explicar ideas vinculadas a la Educación. La ficción, si se sabe utilizar, tiene un enorme potencial , pero hay que saber ver más allá de la pantalla.

R: Sí, durante la pandemia, con las clases on line era un hándicap trabajar los contenidos de forma atractiva. Así que inventé el ‘Vision Learning’. Tenían que ver películas o capítulos de series que luego trabajábamos, a través de una ficha de visionado. Se sorprendían mucho y sus familias también de esta forma de aprendizaje. Había alumnos que me decían que su padre no se creía que estuviera haciendo deberes viendo la tele. Le gustaba tanto que a estos deberes les bautizaron como ‘quereles’. Para ellos, no era un deber, querían más. De esta forma, un fragmento de Black Mirror nos servía para trabajar cuestiones relacionadas con la evaluación; Ocean Eleven, el contexto de programación en Educación Física; La Vida es Bella para demostrar la importancia de una actitud lúdica en la educación; o One Piece para ver los valores que debe reunir un docente.