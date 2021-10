Juan E. Jiménez: "Hay que intervenir a los niños con problemas de aprendizaje con 5 años y no con 9"

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, coordinó un programa piloto para prevenir las dificultades de aprendizaje de los menores de cinco a ocho años en toda Canaria

"Cuanta más temprana es la intervención en niños con problemas de aprendizaje, mejores resultados se obtienen"

"Hay muchas falsas creencias de que hay que esperar a que un niño madure"

Juan E. Jiménez (Gran Canaria, 62 años) está convencido de que cuanto antes se intervenga a un niño con riesgo de sufrir problemas de aprendizaje, mejores expectativas tendrá. Si es cuando tiene cinco años, mejor que cuando tiene nueve. No hay que esperar a que aparezcen esas dificultades. Si hay sospecha, hay que actuar.

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Laguna, en 2016 coordinó un programa piloto -modelo de respuesta a la intervención- para prevenir problemas de aprendizaje en menores de todas las Islas Canarias.

El modelo se implementó en 120 centros experimentales y 15 de control. En total, participaron 8.000 alumnos de cinco a ocho años. En él se enseñó a los profesores cómo identificar e intervenir de forma temprana a niños con riesgo de sufrir dificultades en lectura, escritura y matemáticas. "Todo el aprendizaje escolar posterior no se puede construir si estos cimientos no se consolidan previamente. De ahí la importancia de la prevención", asegura Jiménez.

Con los alumnos con riesgo de sufrir dificultades de aprendizaje se trabajó en grupos de no más de cinco niños durante tres o cuatro sesiones a la semana, cada una de ellas de unos 45 minutos. Y se evaluó sus resultados a mediados y final de curso para ver si estaban progresando y así comprobar si la instrucción era efectiva. "Si aun así un niño se resistía, se cambiaba a una modalidad más individualizada y más intensiva, prácticamente todos los días de la semana", señala Jiménez. Por si fuera poco, el proyecto contaba con observadores externos que acudían a los centros para verificar que los profesores estaban implementando la instrucción y la evaluación tal cual se les había formado.

Pregunta. ¿Qué conclusiones se sacaron de este proyecto piloto?

Respuesta. Una de las más importantes fue que se mejoraron los conocimientos de los docentes sobre estos procesos de aprendizaje. Además, la curva de crecimiento del grupo experimental de los niños en riesgo fue claramente mayor que los del grupo control. Un hallazgo a destacar es que cuanto más temprana fue la intervención, mejores fueron los resultados obtenidos. En otras palabras, al intentar corregir la trayectoria de aprendizaje de estos alumnos, si empiezas desde los cinco años, la eficacia de la intervención es mucho mayor. Esto pone de relieve que en este país hay que sustituir el modelo vigente actual para detectar dificultades de aprendizaje, que es a partir de tercero y cuarto de primaria, con ocho y nueve años. Hay que sustituirlo por un modelo claramente preventivo que detecta a los niños que están ya presentando ciertas dificultades cuando están aprendiendo y no cuando culminan el proceso de aprendizaje. Así estaremos evitando problemas mayores y repercusiones negativas en su propio desarrollo personal, escolar y social.

P. ¿Los niños que fueron intervenidos gracias a este proyecto piloto salieron de la situación de riesgo mejor que los del grupo de control?

R. Las diferencias son bastante evidentes. En el área de lectura, en el grupo experimental en educación infantil dejó de estar en riesgo el 55,5% mientras que en el de control, solo el 25,4%. En primero de primaria salió de la situación de riesgo un 36,5%, y en el grupo control, un 25,75%. En el área de las matemáticas tempranas, en primero de primaria dejó la situación de riego un 30,8% frente a un 17,6% del grupo control. En segundo curso, un 14,8% frente a un 3,1%, y en tercero de primaria, un 20,4% frente a un 3,1%.

P. ¿Cuál es el perfil de un alumno con riesgo de tener dificultades de aprendizaje?

R. Cuando los niños tienen que aprender a leer hay un conjunto de habilidades que tienen que empezar a desarrollar. La investigación nos demuestra que esas habilidades son buenas predictoras del éxito en el aprendizaje. Por tanto, sin nosotros obtenemos información sobre el desarrollo, por ejemplo, del vocabulario, de la conciencia fonológica o de la fluidez en un niño de cinco años, ya se puede empezar a detectar si no están suficiente desarrolladas para su edad y curso. Si esto ocurre, demostraría un retraso que les puede predisponer a no afrontar con éxito el aprendizaje de la lectura.

P. ¿Y en el caso de las matemáticas tempranas?

R. En este caso, los niños tienen que empezar a representar el concepto de que los números representan cantidades. Si en edades muy tempranas los niños no son capaces de hacerlo, cuando tengan que operar luego números no van a ser capaces de resolver operaciones aritméticas.

P. Porque el tiempo no cura estos déficits…

R. No. Aquí hay muchas falsas creencias de que hay que esperar a que el niño madure, pero esto hay que desmitificarlo porque está provocando consecuencias aún más negativas. Todos los niños aprenden a hablar a partir de los dos años, independientemente del contexto idiomático o geográfico. Es decir, aprenden a hablar estando en Japón, en España, en Alemania o Francia. Y eso es así porque ha habido toda una evolución biológica en la que el ser humano cuando nace, nace sabiendo hablar. El lenguaje es una habilidad innata. Pero, ¿qué pasa con las letras y los números que los niños tienen que aprender en la escuela? El sistema alfabético se vino a inventar como quien dice antes de ayer, por lo tanto, no ha podido darse esa evolución como con el lenguaje oral como para que nuestro cerebro esté dotado biológicamente para que pueda afrontar estos aprendizajes. Lo que significa que cuando los niños están en los primeros niveles escolares, aprendiendo a leer y escribir o los números, es muy importante la instrucción directa, supervisada y guiada por un profesor. Parece que se es más progresista dejando que el niño aprenda todo por descubrimiento y, cuidado, porque aunque sí hay cosas que se pueden aprender por descubrimiento, a leer, a escribir y a las matemáticas tempranas no se puede. Y no se es menos progresista por el hecho de que esta instrucción esté supervisada, controlada y monitorizada por el propio docente.

P. Hay teorías que dicen que un niño aprende a leer mucho más fácil cuando tiene siete años, cuando está más maduro, que a los cinco…

R. No es cierto esto de que tiene que madurar. Cuando se utiliza el concepto de madurez no se sabe a qué nos referimos. Es fácil distinguir si una fruta está madura o verde porque es visible, pero la madurez respecto a un niño no es visible. ¿Cuándo está preparado? Lo que está claro es que el maestro no puede estar dando palos de ciego en la escuela, tiene que estar supervisando lo que el niño está aprendiendo de acuerdo a lo que le está enseñando. En nuestro sistema educativo estamos acostumbrados a evaluar los resultados del aprendizaje en base al producto final, cuando ya ha pasado todo, evaluamos. Pero hay que evaluar mientras el niño está aprendiendo y mucho más cuando está en situación de riesgo.

P. ¿A qué edad ya no hay vuelta atrás? ¿Cuándo ya es difícil la intervención?

R. Hay una regla básica: cuánto más tarde es la intervención temprana, peor es el pronóstico. Un niño que presenta dislexia, si no hacemos esta detección temprana, su pronóstico será menos favorable, porque le costará más aprender. Si identificamos tempranamente estos problemas, el diagnóstico va a ser más mucho favorable porque ya está recibiendo la atención educativa que se ajusta a sus necesidades. Es como la metáfora del sastre: se diseña el traje a medida. En la atención a la diversidad hay que diseñar el apoyo educativo que cada niño necesita. Si lo hacemos así, las consecuencias educativas van a ser, además, mucho mejores, porque va a ser menos costoso.

P. ¿En qué sentido?

R. A la Administración le cuesta más caro atender a niños que no han sido detectados tempranamente. Además, va a evitar el fracaso académico acumulado, la repetición de curso. El propio interés lo tenemos en el propio niño. Si no ha sido atendido tempranamente, imagínate las consecuencias negativas en su desarrollo. Hay un término que se llama el sentimiento de indefensión aprendida que se da mucho en niños que presentan dificultades de aprendizaje que no fueron identificados tempranamente y llegan a desarrollar ese sentimiento de que no son capaces de aprender. Y eso es muy grave, porque se instala en el niño ese sentimiento y, por lo tanto, se hace más resistente al cambio.

P. ¿Cuáles son las causas de que un niño tenga problemas de aprendizaje?

R. Una de las virtudes de este enfoque es que hasta que no se proporciona la instrucción diferente y adaptada a cada alumno no puedes concluir que tiene una dificultad para aprender realmente. Una de las principales causas que hay que descartar es que la enseñanza no es la causa de sus dificultades. Por eso se proporciona este apoyo adicional, modificando la modalidad de agrupamiento e intensificando la intensidad de la instrucción para ir comprobando que el alumno va mejorando. Si aun así el alumno no mejora, entonces estamos hablando de alumnos con una dificultad para aprender y la causa es biológica.

P. Entonces, ¿que un niño no esté motivado no significa que tenga problemas para aprender?

R. No. Las dificultades específica de los problemas de aprendizaje son específicas, se tienen en un área curricular determinada, no de forma generalizada. Otra cosa es el retraso que el niño muestre en el aprendizaje en general, que no es una dificultad para aprender. La dificultad para aprender solo se puede diagnosticar bajo este nuevo paradigma, cuando has descartado que la instrucción no es la causa. Un ejemplo sería la dislexia.

P. ¿Un niño con dificultades de aprendizaje de pequeño puede salir con éxito de adulto?

R. Sí, puede llegar a la Universidad. Pero, evidentemente, no es lo mismo que a un alumno se le detecte tarde una dificultad para aprender. Ese alumno va a invertir mucho más años para culminar unos estudios universitarios. Un alumno disléxico que se le detecta tarde y quiere hacer Derecho va a tener que invertir muchos años porque su dificultad reside en descifrar el código escrito. En cambio, si se inclina por unos estudios de ingeniería, tendrá menos dificultades, porque el medio de aprendizaje no es el escrito sino el oral y ahí no tiene ninguna dificultad.

P. ¿Por qué en España los alumnos repiten tanto, es que tienen más problemas de aprendizaje que en otros países?

R. El que los alumnos repitan puede llevarnos a conclusiones erróneas porque vamos a diagnosticar falsamente a muchos alumnos que están repitiendo como que tienen dificultades para aprender. Si se les ofreciera una instrucción alternativa, muchos de ellos no repetirían curso. Repiten porque no se les ha puesto una instrucción adaptada a sus necesidades.

