Juana Navas, profesora de matemáticas: "Los chicos no son mejores que ellas, pero quizás sí más competitivos"

Navas es secretaria de actividades y formación de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM)

"Las matemáticas hay que estudiarlas para comprender, analizar y poder tomar decisiones en la vida"

El rendimiento de las alumnas en la clase de matemáticas es muy parecido al de sus compañeros en los niveles básicos. Pero a medida que avanzan en las etapas educativas, la brecha de género en el ámbito STEM –acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics-, se agranda. "No hay ninguna diferencia en el desempeño a la hora de estudiar matemáticas, se les da igual a los chicos que a las chicas. Las diferencias están en otros aspectos ajenos a esta asignatura", asegura Juana María Navas (1965, Baza, Granada), secretaria de actividades y formación de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Profesora de matemáticas en un instituto de secundaria de Almería, Navas insiste en que ella tiene alumnos y alumnas brillantes. "Depende mucho del empeño que pongan cada uno de ellos en aprender matemáticas, en ver la belleza de estas. Depende más de la persona que del sexo que tenga".

P. ¿Por qué a medida que avanzan en las etapas educativas las alumas van tomando distancia de asignaturas como matemáticas?

R. Hay una diferencia en la maduración psicológica de alumnos y alumnas. Y en esa maduración hay cosas que empiezan a importar más, influidos por la sociedad, en unos y en otras. Eso no significa que haya diferencias en su nivel de razonamiento ni en la comprensión ni en la hora de resolver problemas. No es esa la cuestión, sino más las inquietudes que cada uno pueda tener, que en muchas ocasiones están marcadas por la sociedad.

P. ¿En qué sentido son diferentes las inquietudes de chicos y chicas?

R. No digo que sean diferentes sino que están muy marcadas por la sociedad. Las mujeres hasta hace poco han estado muy dedicadas a las áreas de la salud, de cuidados, y parece que la ingeniería o las actividades industriales son más masculinas. Pero parece. Yo no lo afirmaría. La sociedad da un papel a la mujer más de servicio, pero no todas tenemos vocación de servicio, habrá quien sí, y habrá quien no.

P. ¿Y eso determina a las mujeres a la hora de elegir unos estudios?

R. No hablamos ya solo de carreras STEM, sino de determinadas profesiones. Tú vas a un taller a que te arreglen el coche y es difícil que te atienda una mujer. Sin embargo, ahora están surgiendo talleres femeninos a los que las mujeres van con mucha más tranquilidad.

R. Otro ejemplo. En las olimpiadas de matemáticas casi siempre ganan los niños, a pesar de que sus resultados académicos no son mejores que los de ellas.

R. He estado muchos años en la organización de olimpiadas y siempre vemos lo mismo: aunque la participación de chicos y chicas sea más o menos igual, en las fases avanzadas la presencia de ellas es inferior. Es un tema preocupante porque realmente en nuestras clases no apreciamos esa diferencia, pero sí los hay en los resultados de las olimpiadas. Una posible causa puede ser es que en esa franja de edad las niñas maduran antes y los chicos sieguen siendo muy competitivos. Ellas, en cambio, no tienen esa necesidad de ser las mejores ni de competir siempre, no necesitan eso para afirmarse.

P. La situación en los últimos años va a peor. Un reciente informe elaborado por el Ministerio de Educación señala que hay una caída de la proporción de chicas en el grado Matemáticas: en el curso 1985-86, representaban el 50,7% mientras que en 2019-20 solo el 36,3%.

R. Hace 20 años la mayor parte de las salidas laborales de la gente que estudiaba la carrera de Matemáticas era la enseñanza. Ahora mismo, ese porcentaje es muy pequeño porque existen muchísimas empresas que necesitan profesionales que trabajen con el big data o en tecnologías de la información y la comunicación y a ese tipo de salidas se dirigen más los hombres. Esa podría ser una explicación.

P. Uno de los datos más llamativos es que el porcentaje medio de catedráticas de Matemáticas en España es de un escaso 11%.

R. Eso pasa en la Universidad en todas las carreras, pero más en las que la proporción puede ser menor en los estudiantes. Ocurre a veces por las oportunidades que se presentan o por decisión propia. Son muchas las cuestiones que inciden. No es solo la formación que tengan las mujeres, depende de la sociedad, los medios de comunicación y en cómo vemos las cosas…

P. Hablemos ahora de la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué le parece que el Ministerio de Educación esté preparando currículos más competenciales, donde prime la destreza más que el contenido en sí?

R. Las competencias ya se trabajan desde 2006. Fue una adecuación de lo que estaban haciendo los países de la OCDE. Con esta reforma de la ley se ha introducido los sentidos en la asignatura de matemáticas. Y eso sí es una forma de enfocar su enseñanza: los sentidos numéricos, los sentidos de la proporción. Eso supone que el alumnado va a entender por qué hace las cosas mejor que de otra forma. Es un revulsivo de cómo hacerlo para que el alumnado se sienta más cercano a las matemáticas e integre mejor todos los conocimientos y ese sea, realmente, un aprendizaje por competencias.

P. La idea, según el ministerio, es dar un enfoque más cercano a los problemas reales del alumno.

R. Llevamos muchos años dando un enfoque a las matemáticas dirigido a la vida cotidiana. Utilizar situaciones a las que nos podemos enfrentar todos los días para poder sacar la parte matemática de ella y darle solución. Y no hacer un castillo de fracciones por hacer un castillo de fracciones. Eso no es necesario. Muchos alumnos han rechazado las matemáticas porque trabajaban en ellas sin saber para qué servían después. Las matemáticas hay que estudiarlas para comprender, analizar y poder tomar decisiones en la vida.

P. Algunos profesores de matemáticas de secundaria se quejan de que los niños de primaria no vienen bien preparados.

R. Siempre se dice que el anterior no lo ha hecho bien. Pero eso se quita dando clase dos años seguidos a los mismos alumnos. Y cuando te dicen: "Eso yo no lo he dado", puedes responder: "Sí lo has dado porque te lo he enseñado yo". Lo cierto es que cada etapa requiere un trabajo distinto. A partir del trabajo de base en primaria se va construyendo todo. Y los cimientos tienen que estar muy bien para que la casa no se nos caiga. Pero realmente el currículo va en espiral. La idea es recordar lo que sabemos y aumentando un poquito más cada año. Yo no le echaría la culpa a nadie.

P. Mucha gente dice se me dan mal las matemáticas y de ahí, ya no sale. ¿Qué se puede hacer en estos casos?

R. Si a ti no te gustan las matemáticas no vas a poder transmitir ese amor y ese gusto por las matemáticas. Alguien que enseña matemáticas tiene que intentar transmitir todo lo que hay detrás, todo lo que nos va a facilitar la vida y toda la belleza que tienen. Muchos padres dicen: "Como a mí no se me dan bien las matemáticas, a mis hijos tampoco". Pero no se trata de una cuestión genética. Parece que el suspenso en matemáticas es menos suspenso porque como al padre se le daba mal no tiene tanta importancia.

P. ¿Dónde se atascan más los alumnos?