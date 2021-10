'El juego del calamar' se cuela en los coles: "La serie rebosa una violencia que los niños no entienden"

Testimonios que refrendan los padres. "Mi hija de nueve años venía del cole diciendo: 'Hemos jugado al juego del calamar'. Pero ella en ese momento no sabía lo que era", cuenta Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, una comunidad virtual sobre maternidad. "Lo que más me preocupa no es que jueguen a este juego, sino que haya compañeros que han visto la serie, cuando debería ser para mayores de 18 años. Esto abra el debate de hasta que punto hay que limitar el contenido que ven nuestros hijos", asegura.