Laura, un 13,96 en selectividad: "Me puse a llorar cuando vi las notas"

Su 13,96 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), sitúa a Laura Solá entre los alumnos más destacados de la selectividad de 2021. La joven de 17 años, alumna de la Escola Mare de Déu de la Salut en Sabadell, partía con una nota media de Bachillerato de 10.

Apasionada del karate y amante de la Física y las Matemáticas, disfruta durante estos días de sus merecidas vacaciones. Con la calificación obtenida en la PAU, Laura, que aún se emociona al recordar su nota, pone punto y final a esta etapa educativa de la mejor manera posible.

Pregunta: ¿Cómo se enteró de la nota?

Respuesta: Estaba de viaje de final de curso en Menorca. En teoría tenían que salir el día 25, pero nos empezaron a enviar WhatsApp para informarnos que saldrían el 23. Estuvimos toda la tarde, casi cada hora, intentando entrar en la página web. Al final conseguimos acceder. Estaban las notas y me puse a llorar cuando las vi.

P: Dice que lloró, ¿no se la esperaba?

R: No. Yo había estudiado mucho y viendo las correcciones sabía que más de un 8,5 tenía entre los dos exámenes, pero no esperaba tantos diez.

P: ¿Cuál era la nota que más le preocupaba?

R: La peor nota me la esperaba en Física porque el examen, en mi opinión, era más difícil en comparación con otros años. Pero al final saqué un diez.

P: ¿Qué le dijo su familia?

R: Cuando vi las notas, los llamé. Como llamé llorando, al principio se asustaron, pero ya les dije que no, que había sacado un 13,96 y se pusieron muy contentos y orgullosos.

P: ¿Cuál fue la reacción de sus compañeros?

R: Los compañeros que estábamos de viaje, todos me felicitaron. Recibí mensajes de amigos diciendo que estaban orgullosos y que me lo merecía. Con algunos profesores hicimos videollamadas para decirles la nota. Ellos me dijeron que estaban muy orgullosos y que sabían que yo era capaz.

P: ¿Tiene predilección por alguna asignatura?

R: Matemáticas y Física son mis asignaturas favoritas.

P: ¿Qué quiere estudiar el próximo curso?

R: Quiero estudiar Ingeniería de Datos en la UPC. Quería hacer una carrera de matemáticas pero no el Grado de Matemáticas, ya que me habían dicho que era muy teórico y yo quería algo más práctico. No sabía qué estudiar y acabé decantándome por Ingeniería de Datos a solo dos semanas de elegir las asignaturas a las que me presentaba en selectividad. Al final elegí esta carrera básicamente porque tenía matemáticas y programación. Yo veía que tendría muchas salidas favorables y que podría trabajar un poco de lo que quisiera.

P: ¿Cuáles son sus hobbies?

R: Principalmente el karate. Hago karate tres días a la semana. A mí el karate me ayuda sobre todo con el estrés y a desconectar durante una hora al día de toda la presión de los exámenes. Incluso, yo fui a karate un día antes del examen de selectividad. Creo que te ayuda a no pensar siempre en los exámenes.

P: ¿Cuál es la clave para obtener la excelencia en la Prueba de Acceso a la Universidad?

R: Estudiar durante todo el año. Las semanas previas a la selectividad hay que hacer muchos exámenes de otros años, apuntar dónde fallas y dónde no. En las asignaturas que son de memoria como Historia, memorizar mucho. Y en cuanto a Matemáticas y Física, practicar mucho.

P: ¿Qué planes tiene para este verano?

R: Además del viaje de fin de estudios a Menorca, que ya lo he hecho, me iré a Inglaterra una semana con una familia inglesa. No lo había hecho nunca, pero conozco a gente que lo ha hecho. Creo que está muy bien como experiencia, no solo para aprender inglés.

P: Los dos últimos cursos han estado marcados por la pandemia. ¿Cómo los ha vivido?

R: En primero de bachillerato, la mitad del curso fue normal. Luego empezó la pandemia, llegó el confinamiento e inicialmente fue un poco caótico todo porque nadie sabía cuánto iba a durar. Al principio no hacíamos clases porque pensábamos que en dos o tres semanas volveríamos. Luego empezaron las clases online. En segundo de bachillerato tuvimos que hacer repaso de todo primero. Por suerte, solo nos confinaron dos veces, por lo tanto fue bastante normal y llegamos a tiempo para el temario de selectividad.

P: ¿A qué se quiere dedicar cuando acabe la carrera?