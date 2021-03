El lío de fijar la elecciones en Madrid en un día laborable: alumnos sin clase y padres trabajando

El Gobierno de Ayuso cree que "es muy probable" que el martes 4 de mayo no haya clases

La convocatoria de elecciones para la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, día laborable, ha desembocado en una cascada de preguntas por despejar. La primera, es si las elecciones se celebrarán, como es habitual, en los centros escolares. Todo indica que así será, pero todavía no está confirmado. La decisión la debe tomar la autoridad electoral. De ser así, "será difícil poder compatibilizar el desarrollo de las elecciones con la docencia", tal y como ha afirmado el consejero de Educación, Enrique Ossorio, este lunes en una entrevista en TVE: "Es muy probable que ese día no pueda haber clases", ha señalado.

Otra opción sería que las clases pudieran darse telemáticamente. Una modalidad que los centros han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia debido a los confinamientos y a la suspensión de las clases presenciales durante 10 días tras las vacaciones de Navidad por la borrasca Filomena. Sin embargo, este punto tampoco sería fácil, según Ossorio, ya que "se debe respetar el derecho de los docentes a la votación ese día". Fuentes de la consejería aseguran a NIUS que hasta que la Junta Electoral no confirme que el proceso de elección se va a hacer en los colegios, no se decidirá nada en este sentido.

En cualquier caso, haya clases remotas o no, ese día, 4 de mayo, los niños estarán en casa, con el trastorno que supone para muchos padres, que tendrán que ir a votar pero a trabajar también.

"Es una faena, una vez más no ayudan a la conciliación familiar, y mucho menos si eres monoparental, como es mi caso. Voy a pedirme un día de vacaciones, porque no veo otra manera de arreglarlo. Ya sufrí teletrabajar y cuidar a mi hija en el confinamiento, ahora prefiero evitarlo", cuenta María, es madre soltera y no tiene apoyo familiar. "Además tendré que llevar a la niña a votar", explica resignada.

La ley reconoce el derecho a los trabajadores para ir a votar

Un real decreto de 1999 señala que las administraciones deben tomar las medidas precisas para que aquellos que tengan que trabajar el día que se celebren unas elecciones puedan "disponer de un horario laboral de hasta cuatro horas libres (que serán remuneradas)" para ejercer su derecho al voto.

Aquellas personas con jornada laboral reducida tendrían un permiso proporcional. Será la empresa la que decida el momento de la jornada en que los trabajadores tendrán el permiso para acudir a votar.

de la jornada en que los trabajadores tendrán el permiso para acudir a votar. Los trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales (de 9 a 20 horas), o lo haga sólo por dos horas o menos, no tendrán derecho a permiso retribuido.

de las mesas electorales (de 9 a 20 horas), o lo haga sólo por dos horas o menos, no tendrán derecho a permiso retribuido. Si coincide en dos o más horas y menos de cuatro, tendrán un permiso retribuido de dos horas para votar .

. Si la jornada laboral coincide en cuatro horas y menos de seis con el horario de votaciones, disfrutarán de tres horas de permiso retribuido.

En el caso de que la jornada de trabajo coincida en más de seis horas con el horario de apertura de las mesas, el permiso retribuido será de cuatro horas.

En cualquier caso se podrá pedir un justificante que demuestre que se ha ido a votar.

Sonia tiene jornada partida y la aprovechará para ir al colegio electoral: "Iré a votar a la hora de comer. He preguntado en mi empresa y me dicen que tengo que presentar un justificante si voy en hora laboral y no quiero ni pensar el lío que debe ser eso", explica.

Que se celebren las elecciones un martes tiene una razón de ser. La ley establece que tienen que pasar 54 días desde que se firma la disolución de la Asamblea regional hasta la celebración de elecciones. Como la firma se realizó el miércoles 10 de marzo, la cita electoral tiene que ser el 4 de mayo sí o sí.

Votar en laborable no es una novedad

Lo cierto es que votar en un día laborable no es nuevo. De hecho, ninguna ley lo impide. Desde que se instauró la democracia al menos en cuatro ocasiones se han celebrado en un día entre semana. Las de 1977 se celebraron un miércoles, y las de 1979 y 1982, un jueves. Las elecciones catalanas de 2017 se celebraron el jueves 21 de diciembre, día laborable. Entonces el Ministerio de Educación declaró ese jueves día no lectivo aludiendo al artículo 13.4 del Real Decreto 605/1999, que dice que "en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente".

Las clases se recuperarán

De no haber clase el 4 de mayo, será un día más que se sume a los 10 días que perdieron los alumnos madrileños por la tormenta Filomena ya que no pudieron regresar a los centros educativos tras las vacaciones de Navidad.