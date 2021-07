Lucía y Mateo, ganadores de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales: "No nos sentimos genios"

Los cerebros de los estudiantes de primaria y secundaria mejor entrenados del país se han dado cita en la Olimpiadas Matemáticas 2021

Las pruebas han incluido ejercicios individuales, como resolución de problemas, y retos por equipos

Mateo Domenech nació con un don para las matemáticas. "Ya en la guardería lo veías, que le privaban los números", cuenta a NIUS su madre, Isabel Ibáñez. "Tiene muchísima facilidad, sobre todo para el pensamiento abstracto". Esa genialidad le ha hecho convertirse en uno de los ganaderos de la XXVI Olimpiada Matemática Nacional Junior, celebrada recientemente en Asturias. "Estoy contento y orgulloso de mi mismo porque había algunos problemas difíciles que me encantó resolver", comenta divertido.

Este adolescente, apasionado de la geometría y la estadística, tiene solo 13 años. Acaba de terminar 1º de la ESO en el IES Alfonso II de Oviedo. Es el más joven de los ganadores juniors. El premio lo comparte con otros cinco representantes de 2º de Secundaria de todo el territorio nacional.

"No hemos querido elegir un solo vencedor por categoría. Todos los que han completado con éxito las pruebas son ganadores", explica Francisco Haro, coordinador de las Olimpiadas. Las pruebas han incluido dos ejercicios individuales para cada participante (una resolución de problemas y otra manipulativa), además de un reto por equipos. "Teníamos dos horas para resolver los problemas por nuestra cuenta y luego en grupos de tres hicimos otras diez pruebas de 9 minutos cada una", explica Mateo.

Era la primera vez que se presentaba a una Olimpiada Matemática pero le han quedado ganas de repetir. "El año que viene me presento otra vez, seguro. Serán en Castilla-La Mancha y espero que ya no haya covid y podamos viajar hasta allí de forma presencial. Esta vez las pruebas han sido online y nos hemos perdido la experiencia del viaje, el estar tres días codo a codo con chicos y chicas de otras comunidades a los que les gustan las matemáticas tanto como a mi", reconoce Mateo.

Lucía Fernández-Pacheco es otra de las campeonas, en su caso, de la categoría Alevín, organizada desde A Coruña. Tiene 11 años para 12 y acaba de terminar 6º de primaria en el Colegio San Buenaventura de Madrid. Como Mateo, comparte el oro con cinco estudiantes de distintos puntos de España. "La verdad es que el premio nos ha pillado un poco por sorpresa, así que estamos como en una nube", confiesa Begoña de la Fuente, la madre de esta joven estrella de las matemáticas.

"No salí muy convencida de las Olimpiadas, porque comparé resultados de los problemas con otros participantes y los míos eran diferentes", confiesa Lucía a NIUS. Desde que se han conocido los nombres de los premiados las felicitaciones no han parado de llegar. "Mis amigos y amigas están alucinando, me dicen que increíble, que guau, que soy la mejor... Mi profe de mates al enterarse lo ha colgado en las redes sociales del colegio... estoy muy feliz, la verdad".

Aún no sabe a qué se va a dedicar cuando sea mayor, pero ya es una especie de influencer de las matemáticas. "En 4º de primaria mi profesora me pidió que hiciera vídeos explicando lo que dábamos en clase para ayudar a mis compañeros a entenderlo y eso hizo que me gustaran aún más", explica. "Lo cierto es que a Lucía siempre le han encantado las mates, es algo que le resulta súper fácil, las comprende sin esfuerzo", apostilla su madre.

"Me gustan porque me parecen muy divertidas y útiles, te ayudan a resolver problemas de la vida diaria", defiende la joven. "Es algo quizás con lo que se nace pero al final es fundamental la preparación, la dedicación y las ganas que le pongas, porque si te cuestan un poco y no te esfuerzas al final les coges manía y es una pena porque son preciosas", asegura.