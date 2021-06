María Añíbarro, con un 10 en todas las troncales de selectividad: "Iba para Medicina pero voy a hacer Derecho"

En realidad María Añíbarro quería hacer Medicina pero en el último momento, antes de comenzar bachillerato, se cambió de la rama de Ciencias a la de Sociales y la decisión no ha podido salirle mejor. "Quería estudiar Medicina como mi hermano, pero viendo la carrera, vi que no era del todo mi vocación y cambié radicalmente un poco por variar y no he podido acertar más", cuenta.