Más prácticas en empresas y 'pasarelas' con la Universidad, así será la nueva ley de FP

Algunos docentes de FP muestran, además, sus reticencias por este modelo de FP Dual que recoge la ley. "A los profesores no nos gustan que nos impongan el tema de FP Dual. Pensamos que no es un sistema válido. Está copiado del sistema alemán, con un tejido empresarial brutal que aquí no tenemos", defiende Manuel, profesor de FP en el IES El Arenal en Dos Hermanas (Sevilla). "Mi experiencia en otros centros en los que he estado trabajando no me ha gustado porque lo he visto un poco elitista: en una clase de 20 alumnos me pedían a la mitad o incluso menos, y siempre con mejores expedientes…", asegura.