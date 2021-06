Mascarillas transparentes en colegios: cuáles se pueden usar, quiénes y en qué circunstancias

Como la Fundación Querer son muchas las entidades, asociaciones y colegios los que reclaman que se puedan usar las mascarillas transparentes que durante varios meses han creado polémica. NIUS ha hablado con varios de esos centros y asociaciones que han tenido muchas dudas durante el curso escolar, ya que no había una norma clara para el uno de estas mascarillas. María Fernández, directora de otro colegio de niños de educación especial asegura que durante todo el año han tenido problemas para saber si se podían usar o no. "Parece que algunas no cumplían con las normas de seguridad, o estaban siendo certificadas por laboratorios no acreditados”, explica, pero finalmente este último trimestre, habló con Salud Pública, y le dijeron que si cumplían con la nueva normativa se podían usar. No obstante, la dirección del colegio ha decido dejar su uso para el curso que viene, ya que solo queda un mes de clase", dice.