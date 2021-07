Las claves del éxito del colegio Mirabal en el Bachillerato Internacional: "Los profesores han sabido guiarnos"

El BI supone un aprendizaje muy exigente. Su sistema de enseñanza, método de evaluación y currículo es completamente diferente al del bachillerato ordinario. Este curso en el Mirabal todas las clases han sido presenciales -salvo para casos en los que un alumno se ha tenido que confinar en un momento dado-, algo que en la mayoría de los institutos públicos no ha sido posible.

Fue en mayo cuando los estudiantes se examinaron de su particular selectividad en el que el Mirabal obtuvo esta magnífica nota de media entre su alumnado. La UNED es la encargada de hacer la conversión de esa calificación para poder acceder a una universidad española.

Alejandro Ponce es uno de los alumnos que ha finalizado el BI en el Mirabal este año. Su nota final ha sido un 44 sobre 45, que, convertido a la EBAU, es un 14 sobre 14. En septiembre, comenzará a estudiar el doble grado de Ingeniería de Datos y Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. "Al principio, hacer BI es un cambio grande porque el sistema educativo es distinto, pero luego, personalmente, a mí me ha resultado más fácil porque me daba capacidad de organizarme yo. Además, se enfocaba más en lo práctico y eso a mí me atrae, más que estudiar algo mucho más denso muchas horas", explica.