Mireia, un 13,96 en selectividad: “Estoy confinada y no he podido ir a Mallorca de viaje de fin de curso"

La joven de Vilafranca del Penedès (Barcelona) estudiará Física: "Lo tenía bastante claro desde hace años y siempre me ha gustado todo lo relacionado con el espacio”

Mireia se enteró de que sacó un 13,96 confinada en casa: “No ha sido la mejor manera de recibir esta gran noticia, aun así fue un momento de alegría”, destaca

Conseguir la excelencia en bachillerato está al alcance de pocos. Mireia Raventós lo ha logrado con un 13,96 sobre 14. Es una de los siete jóvenes con mejor expediente en Cataluña y se suma al listado de alumnos más brillantes de la selectividad de 2021. Para ella es un “alivio haber acabado con esta recompensa”, pero la pandemia no le ha permitido celebrarlo: “Llevo confinada una semana. Tendría que estar en Mallorca de viaje de fin de curso”, lamenta la joven de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Mireia estudiará la carrera de Física, algo que tenía bastante claro desde hace años: “De pequeña me gustaba todo lo relacionado con el espacio y también me gustan mucho las matemáticas”, comenta entusiasmada. Una nota que ha sido celebrada por toda su familia y, también, su centro escolar: “Están en buena racha. El año pasado un chico también consiguió una de las mejores notas de Cataluña”.

Pregunta: Han pasado unos días desde que salieron las notas, ¿cómo lo ha vivido?

Respuesta: Después de dos años bastante duros es un alivio haber acabado con esta recompensa. Aunque no ha sido la mejor manera de recibir la noticia. Al estar confinada no he podido salir de casa. He recibido muchas llamadas, sobre todo el lunes, cuando me dijeron que era una de las mejores notas.

P: ¿Cómo lleva el confinamiento?

R: Ahora mismo debería estar de viaje de final de curso en Mallorca con mis compañeros de instituto. Dos días antes me tuve que confinar, fue bastante duro. Por suerte están bien y no hay ningún caso positivo en el grupo. Me quedan tres días de confinamiento, cuando vuelvan del viaje lo celebraré con ellos.

P: ¿Cuál fue la reacción al enterarse de que era una de las mejores notas?

R: Me enteré de que era una de las mejores notas confinada en casa. Aun así fue un momento de alegría. Me llamaron de la Generalitat para felicitarme al ser una de las siete personas con mayor nota. No me lo creía. No me esperaba esa nota. Sabía que me había ido bien la selectividad, pero tanto no.

P: Ahora llega el momento de elegir carrera.

R: He elegido la carrera de Física en la Universitat de Barcelona (UB). Lo tenía bastante claro desde antes de empezar bachillerato. De pequeña me gustaba todo lo relacionado con el espacio y también me gustan mucho las matemáticas. Al final la física es la encargada de aplicar las matemáticas en el mundo.

P: Una de las cinco chicas con mejor nota en Cataluña hará el doble grado.

R:Lo pensé, pero para mi no merecía la pena porque supone sacrificar varias cosas. No tienes tiempo para hacer nada más.



P: ¿Tendrá que alejarse de la familia?

R: En primero seguiré viviendo en mi pueblo, esto significa que iré a Barcelona en transporte público. En segundo o tercero de carrera me gustaría irme a vivir fuera. Me quiero quedar el primer año para adaptarme a mis compañeros, carrera y ciudad.



P: ¿Qué factor considera determinante para conseguir los objetivos?

R: Un factor muy importante son los nervios. No es lo mismo hacer exámenes en casa y que te salgan todo bien, que hacer los exámenes de selectividad en un centro donde se palpa la tensión. Es muy importante no estar nervioso, te pueden pasar una mala pasada.

P: ¿Cómo afronta el verano?

R: La etapa de bachillerato ha sido una etapa muy bonita, a la vez que intensa. La pandemia ha trastocado bastante nuestro estilo de vida, pero espero que recuperemos lo antes posible la normalidad para disfrutar al máximo.