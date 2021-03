La obra de teatro de un instituto de Sanlúcar de Barrameda que se convirtió en novela de éxito

Los complejos en verso de Cyrano calaron enseguida en los alumnos y en cuestión de días la clase entera decidió que iban a llevar a escena clásico de 1897 con el que se sentían tan identificados. Y es aquí, en medio de la ilusión de una pequeña clase de Sánlucar de Barrameda, donde arranca la novela de Pablo. Entre la ficción y la realidad, "El síndrome de Bergerac" cuenta la historia de unos jóvenes inventados que hacen lo que hicieron sus alumnos aquellos meses , con historias cruzadas de amores y rechazos, de miedos y de nervios que se suben al escenario para devolver a la vida un clásico al que se habían enganchado. "Hay cosas que sí ocurrieron: dos alumnos acaban siendo novios en la ficción y en la realidad también paso... y en el libro hay un personaje extranjero y también lo había en aquella clase", explica Pablo. Pero lo cierto es que ha querido alejarse de la realidad de sus alumnos porque "es suya, no me pertenece", añade.

Entre la curiosidad de buscarse en la novela y el alivio de no encontrarse, aquellos jóvenes que protagonizaron la historia con 16 años la reciben hoy siendo mayores de edad. Fueron los primeros en leerla una vez que se publicó y las críticas "no han podido ser mejores", sonríe su profesor y ahora también su autor, "aunque lo malo no me lo han dicho". La obra ha obtenido el Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil de este año y ahora aquella pequeña y talentosa clase lee con nostalgia en este libro su propia historia, la historia de una clase que inspiró toda una novela en la que estos alumnos están y no están, porque como dijo Cyrano "mi vida no fue más que un servir de apuntador a los demás y luego ser olvidado"... aunque a ellos Pablo nunca los va a olvidar.