Familias en Manresa matriculan a sus hijos en 'escuelas gueto' porque "la diversidad es aprender"

"Prejuicios", resume Yolanda , dinamizadora de la plataforma de familias XAFEP. "Hay una parte de la población manresana que no se acerca a estas familias que, sobresaturadas con problemas más vitales, tampoco participan de las AMPA", según Yolanda, que lamenta: "Si tienes que buscar trabajo y solucionar las necesidades más básicas, no puedes atender a este tipo de cosas". Por ello, tras cuatro años intentando estrechar vínculos entre las diferentes comunidades, Yolanda recibió el mensaje de Martí Prats , padre recién llegado a Manresa desde Barcelona que valoraba dónde matricular a sus hijos: "¿Hay alguna estrategia colectiva contra la segregación escolar?".

Matriculaciones con conciencia porque "como más se aprende es enseñando"

Tanto Yolanda como Martí o Núria hablan de "responsabilidad social" y lo hacen atendiendo a una realidad compleja que afecta a muchos municipios catalanes. "El alumnado de situación social más desfavorecida es la principal víctima de la segregación porque, sin compañeros de clase media o cuya lengua materna es la del país, tiene más posibilidades de fracasar", asegura el padre. Algo que también afecta a los nativos que estudian en colegios sin diversidad: "Esos alumnos no están viviendo la realidad, no comparten lo que se encuentran en la ciudad" , en palabras de Yolanda, conocedora de que si la gente no actúa "con conciencia", la segregación escolar sería más polarizada y perjudicaría las relaciones en la ciudad.

"Es una oportunidad para aprender y, si vivimos en una realidad en la que hay gente que ha tenido que dejar su país por motivos vitales y nosotros estamos aquí, acerquémonos, ofrezcámosles nuestra ayuda y, de igual manera, nos pueden ayudar ellos cuando lo necesitemos". En este sentido, la dinamizadora de la asociación de familias concluye: "Hay que saber dónde estamos y, si no quiero que la escolarización sea con los ciudadanos que tenemos, es que no me gusta donde vivo y quizá me lo tendría que replantear y encontrar otro lugar". "Cataluña es lugar de acogida y las escuelas deben reflejarlo, no tiene que dar ningún miedo", agrega la madre de Jan.