La paradoja de los ciclos de FP de construcción: no cubren plazas pero las empresas se rifan a sus alumnos

Al plantearse qué se quiere estudiar a veces se tira de la vocación y otras veces prima el pragmatismo y se busca alguna profesión con salidas. Pero se dan situaciones paradójicas en las que pese a la alta demanda de algunos profesionales, los centros que los forman no llegan a cubrir todas las plazas que ofertan. Es el caso del IES Sobradelo, en la localidad ourensana de Carballeda de Valdeorras. Ellos ofrecen el ciclo medio de construcción, una titulación de la rama de edificación de obra civil. Tienen 22 plazas disponibles, pero solo se han matriculado 10 alumnos . Y eso que está orientado para que lo puedan cursar adultos, con trabajos u obligaciones que les hagan más complicado acudir a las clases. “Se pueden matricular en vez de en todas las asignaturas del año, en módulos alternos. Si trabajan pueden asistir solo a algunas, no tiene por qué completar todo el curso”, explica Begoña Llamas, su directora.

Puede matricularse cualquiera que tenga el graduado en ESO, segundo de BUP o una FP básica. Incluso los que no tienen ninguna titulación pueden acceder si superan una prueba de acceso. Y las facilidades continúan: con acreditar que se ha trabajado al menos dos años en la construcción se puede cursar este ciclo. Pero a pesar de todo esto, no han llegado a cubrir ni la mitad de sus plazas. ¿Por qué? “Se notó un gran bajón tras la crisis del 2008 y ahora a pesar de que la construcción está resurgiendo no acaba de arrancar el interés por dedicarse a esto”, cuenta Begoña. Por lo que ella percibe, a los jóvenes les atraen más trabajos más cómodos y relacionados la tecnología: “Piensan que un puesto en un interior, sentado en una mesa, es menos esclavo que estar en una obra. Estar a la intemperie de aquí para allá, es un trabajo más duro. La imagen que se tiene del peón, del ‘paleta’ no es muy llamativa”. El perfil de sus alumnos es el de hombres de entre 20 y 40 años, aunque predominan los de más edad. “Sobre todo gente que ya trabaja y busca un hueco para formarse. Chavales de 18 tenemos muchos menos”, afirma Begoña.