La Plataforma Escuela con Clásicos se concentra en Madrid: "Humanidades sin latín... ¿Estás de coña?"

Profesores de Filosofía y de Cultura Clásica de la plataforma Escuela con Clásicos se han concentrado este sábado ante el Ministerio de Educación para reclamar la obligatoriedad de sus materias en Secundaria (ESO) después de que, como denuncian, no se haya aceptado "la propuesta de obligatoriedad de una sola de estas asignaturas en al menos un curso".

Consideran que esta decisión supone el "enésimo golpe contra las Humanidades , que no afecta únicamente al profesorado de Latín y Griego, sino también al de la Universidad, al alumnado de Clásicas o al de cualquier otro ámbito relacionado con las Humanidades".

En las pancartas se han leído frases como "Gracias a las clásicas somos lo que somos", "En España no me dejan aprender griego", "Humanidades sin latín... ¿Estás de coña?" o "No son lenguas muertas, las estáis matando".