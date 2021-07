Marta, sin visado para EEUU: "Empiezo el curso en agosto, mi cita en la embajada es en noviembre. No sé qué hacer"

Una universidad de Missouri espera a Marta el próximo 16 de agosto. Ha conseguido una beca deportiva para estudiar y jugar al baloncesto allí el próximo curso. Pero ella, a día de hoy, no tiene visado para poder viajar a Estados Unidos . Y no lo tendrá, como pronto, hasta después del 23 de noviembre, que es el día que tiene cita para la entrevista personal en la Embajada de EE.UU ., un requisito previo indispensable para obtener el visado.

El caso de Marta no es único. Se repite en las casas de otros cientos de jóvenes españoles que el próximo curso van a estudiar en algún instituto o universidad americanas. La patronal de las agencias de cursos de estudios en el extranjero (Aseproce) denunciaba este martes que uno de cada dos alumnos españoles no tienen visado ni cita en plazo con la legación y pedía a la embajada que les ofrezca una solución.

"Es una situación estresante no saber si vas a poder empezar el curso según lo previsto”, aseguraba Óscar Porras, presidente de Aseproce. Marta lo corrobora. Ha pedido una cita de urgencia a la embajada que ha sido denegada; ha pedido una carta de recomendación a su universidad por si puede ayudar; cada día entra en la web de la embajada por si se libera alguna cita anterior a la suya... todos los trámites que están en su mano los ha hecho, pero no hay suerte.

"No quiero ni pensar que no consiga empezar el curso en agosto. Prefiero no agobiarme más, así que ahora vivo como si no me fuera a ir y si lo consigo ya me daré cuenta la semana antes de irme a Estados Unidos", dice Marta resignada.