La Justicia obliga a readmitir como profesor a un condenado por pornografía infantil en Murcia

De esta forma el tribunal desestima la Orden de julio de 2020 de la Consejería de Educación que no aceptó la petición del profesor de volver a la docencia al entender que no puede producirse hasta que no “prescriban los antecedentes obrantes del Registro Central de Delincuentes Sexuales, y, previa instancia de su cancelación por el ejecutante, obtenga y presente el correspondiente certificado negativo”.