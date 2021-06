Los profesores, sobre el examen de Matemáticas de Selectividad en Madrid: "No era tan difícil"

¿Pero era realmente tan difícil la prueba? En NIUS hemos consultado con varios expertos y las respuestas conciden: el examen no era especialmente difícil pero lo ha podido parecer como consecuencia de la pandemia. "Esto era algo que iba a ocurrir y que se preveía", asegura David Calle, profesor de matemáticas en una academia para alumnos de secundaria y creador de la plataforma gratuita de enseñanza online Unicoos, con 1,43 millones de suscriptores.

"Durante los dos cursos de bachiller, los alumnos han tenido que sobrevivir ellos solos. Muchos de ellos teniendo que estudiar las matemáticas de forma autodidacta y todo ha terminado derivando en esto. Entiendo la indignación de estos alumnos por tener que enfrentarse a un nivel al que no están acostumbrados por culpa de la pandemia y de lo que se ha hecho en bachillerato en la Comunidad de Madrid", asegura Calle.

Examen laborioso

"El examen de Matemáticas II no era especialmente difícil, teniendo en cuenta que son ocho ejercicios, de los cuales se pueden elegir cuatro", asegura Calle. "Había ejercicios más complicados y otros, menos, pero elegir cuatro ejercicios de ese examen para poder sacar buena nota no era especialmente complejo", añade.

Jose Angel Domínguez Pérez, profesor de Geometría en la Universidad de Salamanca, vicerrector hace 10 años, que ha presidido la comisión de pruebas de acceso a la Universidad Castilla y León, insiste en la idea. "Todas las preguntas estaban en el temario, no se ha preguntado nada que esté fuera de él. Más que un examen difícil, diría que es un examen laborioso porque todas son preguntas que llevan un trabajo para responderlas. Y en una situación de tiempo limitado y de estrés, unos problemas tan laboriosos, donde necesitas hacer muchas cuentas para resolverlos, o los has trabajado mucho, mucho o tiempo no te va a dar", asegura.