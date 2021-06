Propuestas de verano para los escolares de la pandemia: "De deberes, hay que crear recuerdos con la familia"

"Han pasado un curso difícil y están cansados, por eso hay que dejarles que se diviertan, lo que no significa que no puedan reforzar lo aprendido. Como deberes y formación una reunión con los familiares que hace tiempo que no ven puede ser fantástica. Aunque no se mande tarea escrita se puede repasar historia hablando con los abuelos, que te cuenten cómo fue su infancia, a qué jugaban, que te descubran sus pueblos y sus rincones", añade García y propone "dejar a un lado los cursos de refuerzo o libros de actividades al uso aprovechando el verano para asimilar conocimientos a través de vivencias".