Salvemos el Latín y el Griego, por Jesús de la Villa

Y, sin embargo, sigue siendo importante que los jóvenes estudiantes de Secundaria, todos ellos, tengan al menos una vez en su currículum escolar un contacto con el Mundo Clásico. Quien no haya tenido contacto con el Mundo Clásico no conocerá el origen de nuestro régimen político, la democracia; no sabrá por qué la arquitectura o el arte de toda nuestra civilización vuelve una y otra vez a modelos clásicos; no entenderá cómo se ha conformado el gran fenómeno de los deportes modernos; no sabrá cómo surgió la Filosofía occidental, entre otras muchas cosas.