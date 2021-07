Teresa roza el 14 en selectividad: “Iba a estudiar Matemáticas, pero con esta nota haré el doble grado con Física”

La joven de Artesa de Segre (Lleida) estudiará un doble grado en Matemáticas y Física: “Mi familia, amigos y el deporte me han ayudado a conseguirlo”

“Hay gente que no conozco de nada y que me ha enviado mensajes diciéndome que les he animado a estudiar”, destaca Teresa Velasco

Teresa es una de los siete jóvenes que ha conseguido la nota más alta de selectividad en Cataluña, un 9,9 sobre 10 de las asignaturas troncales en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Un hito al alcance de pocos, que le ha servido para sumarse al listado de alumnos más brillantes de la selectividad de 2021.

El recorrido de dos años, junto a su familia, ha culminado con la recompensa de haber sacado un 13,83 en la selectividad: “Para ellos también es una victoria”, recuerda la joven de Artesa de Segre (Lleida), quién no esperaba “para nada” conseguir una nota tan alta. De hecho, entre sus planes no figuraba hacer un doble grado en Matemáticas y Física porque pensaba que no le llegaría la nota.

Pregunta: ¿Cómo recuerda el momento de ver las notas?

Respuesta: Era la verbena de San Juan. Se filtró que iban a salir las notas y me puse muy nerviosa, hasta el punto que me tuve que ir a pasear con mi abuela. Cuando me avisó una amiga de que ya habían salido, llamé a mis padres para que viniesen. Estaba tan nerviosa que apagué el móvil para no recibir llamadas. Necesitaba tener el apoyo incondicional de mis padres por si las notas no eran tan buenas, pero la agonía duró media hora, lo que tardaron en llegar.

P: La espera mereció la pena.

R: Los treinta minutos de espera fueron interminables, perdí un poco la cabeza. Empecé a dar vueltas en círculos, estaba nerviosa, no podía hablar ni con mi abuela. Estaba tan impaciente que en vez de esperar a mis padres como les había dicho fui en busca de ellos para encontrármelos. Al ver las notas me quedé impactada, no me lo esperaba ni mucho menos. Empecé a llorar de la emoción porque es mucho tiempo de sacrificio que realmente ha valido la pena.

P: ¿Cómo reaccionó la familia?

R: Mi familia estaba muy emocionada porque ha sido un camino que hemos recorrido juntos. Han visto mi evolución y cómo me he sentido durante estos años. Para ellos es también una victoria. He tenido una estabilidad que me ha ayudado para conseguir este logro. Además, mis amigos me han animado, este cúmulo de cosas han sido esenciales para conseguirlo.

P: Ahora llega el momento de elegir carrera.

R: Al final me he decantado por estudiar un doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Barcelona. Siempre he dicho que quería estudiar matemáticas. Yo en ningún momento contemplaba sacar la nota suficiente para acceder a este doble grado.

Por este motivo me estuve informando para cursar únicamente la carrera de matemáticas. Pero cuando salieron la nota mis esquemas cambiaron completamente. En las matemáticas es todo más abstracto y en Física se aplica lo aprendido en matemáticas. Esto me pareció muy interesante.

El deporte me ha ayudado mucho para desconectar

P: Tendrá que alejarse de la familia.

R: Va a ser muy duro. Estoy muy unida a mi familia y al pueblo donde vivo. Soy muy de pueblo. Aquí nos conocemos todos. En Barcelona la gente va con la mirada pérdida, esto no me gusta tanto. Es cuestión de adaptarse y siempre puedo venir cada fin de semana.

P: ¿Cómo valora el esfuerzo realizado durante los dos años?

R: Con la pandemia, el último trimestre de primero de bachillerato fue muy raro. Con las clases online no se aprende tanto. Los momentos de risa con tus compañeros para desconectar también se notaban que no estaban.

Además, el deporte me ha ayudado mucho para desconectar. Rindes y duermes mucho mejor cuando has hecho deporte. A veces quieres dormir 8 horas para rendir bien al día siguiente, pero no consigues dormirte. Con el deporte consigo dar todo.

P: La pandemia ha sido un esfuerzo añadido.

R: La verdad que tengo suerte porque he podido hacer deporte durante el confinamiento en casa. Las clases online si que fueron un verdadero obstáculo. Tenía compañeros que no tenían ordenadores para seguir las clases porque eran muchos en casa y no tenían las herramientas suficientes. Teníamos que adaptarnos entre todos a una situación inédita.

Me quedo con haber animado a la gente que estaba desanimada con los estudios

P: ¿Cómo cree que recordará 2021 en un futuro?

R: Es una realidad bastante extraña la que estamos viviendo debido a la pandemia. Ya nos hemos acostumbrado, pero si lo pensamos fríamente es un poco raro. Este doble sentimiento de una época difícil que nos ha privado de hacer muchas actividades, como ir al colegio o simplemente ir a tomar algo. Pero por otra parte está la recompensa de haber sacado un 9,9 sobre 10. Será un doble sentimiento que no olvidaré.

P: ¿Tiene algún referente?

R: Tomàs Molina, meteorólogo y hombre del tiempo en la Televisión de Cataluña (TV3). Además de presentar el tiempo, también es divulgador científico y profesor de universidad. Esta variedad me llama mucho la atención.

P: ¿Qué destacaría de haber conseguido este reconocimiento?