Un tribunal de selectividad suspende al 90% de alumnos en Historia de la Filosofía: “Tenía 9 de media y saqué un 2,31”

Una circunstancia difícil de entender, más aún si tenemos en cuenta que el examen a juicio de profesores y alumnos había sido accesible , no como en otros casos en los que se critica la dificultad de la prueba .

La indignación va incluso más allá de los suspensos, ya que las notas en la mayoría de los casos van de cero a tres. “Yo estaba muy confiada y salí muy contenta del examen. Durante el año había sacado una media de nueve y no me podía creer que me habían puesto un 2,31”, explica Judith Sáez, alumna del instituto de la ciudad de Valencia, que con esa calificación ha perdido todas sus opciones de entrar en Magisterio, la carrera que quería estudiar.