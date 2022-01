El TSJC obliga a un instituto de Vila-Seca a impartir un 25% de clases en castellano

La sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC, consultada por Europa Press, ha fijado en el curso y clase del hijo de la familia que se incluya el c astellano como lengua vehicular , que fija en un 25% y para lo que "deberá efectuarse la adecuación del proyecto lingüístico" del centro.

El tribunal ha subrayado que el aprobado en 2018 no contemplaba recibir en castellano ninguna materia no lingüística, y que el proyecto vigente "no contempla ninguna previsión respecto a la lengua castellana en cuanto a lengua vehicular y de aprendizaje, sin establecimiento de porcentaje".