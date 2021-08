Los colectivos implicados en educación piden mantener todas las medidas preventivas del año pasado

El nuevo curso escolar será muy similar al pasado: los alumnos mayores de seis años deberán llevar mascarilla -en algunas comunidades incluso en el patio-, se mantendrá la ventilación cruzada, los grupos de convivencia estancos que no se relacionan con otras aulas y habrá toma de temperatura en la entrada a los centros. Pero una cosa cambia: la distancia entre alumnos se rdisminuye hasta el 1,2m (el pasado curso era de 1,5) y se aumenta el número de alumnos por aula. Una medida que critican todos los sectores implicados en la vuelta al cole: padres, sindicatos, profesores y sociedades médicas piden que se reduzcan las ratios.

Pilu Hernández, maestra y autora del blog "El pupitre de Pilu, afirma que "todos los docentes estamos de acuerdo en que lo bueno que había traído la pandemia eran las bajadas de las ratios y ahora se aumentan"."Es algo que llevamos pidiendo muchos años. Menos alumnos por aula mejora la educación, es más atención para los alumnos", reivindica. Además, ve poco realista mantener un metro con 20 centímetros de distancia entre alumnos si se pretende volver a meter a 30 alumnos en un aula.

Critica la docente que "no ha cambiado nada de junio, cuando había ratios más pequeñas, a septiembre. De hecho, hay más contagios entre los más jóvenes y los menores de 12 años no están vacunados. ¿Por qué se sube la ratio?"

Los padres

Los padres celebran que otra de las medidas de Educación para el curso 2021-2022 sea la presencialidad total, pero inciden en la misma idea del número de alumnos por aula.

Las principales confederaciones de asociaciones de padres y madres coinciden en que este año hay que lograr la presencialidad en todas las etapas y niveles educativos, después de que el curso anterior, muchos alumnos de bachillerato y de formación profesional se vieran forzados a alternar las clases físicas con las telemáticas -una situación que se vivió de forma dispar en función del territorio. Convienen también en que hay que mantener el refuerzo de los docentes contratados el año pasado por la covid-19.

Una de las mayores organizaciones del sector, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que agrupa a unas 12.000 asociaciones de centros públicos de educación no universitaria, reivindica que a lo largo del curso 20/21 “se demostró que los centros educativos son lugares seguros, gracias a los protocolos establecidos y al esfuerzo de toda la comunidad educativa”, en particular de los alumnos, por lo que “ahora pedimos que desde el Gobierno y las comunidades autónomas se mantengan los protocolos y también los refuerzos del curso pasado”. En particular, señala una de sus portavoces, una “menor ratio en las aulas, una medida que además de a la prevención del coronavirus contribuye al éxito educativo y a la atención individualizada”.

Otras de las confederaciones más grandes, la católica Concapa, en la que participan en torno a tres millones de padres, apuesta por mantener las medidas sanitarias y los protocolos actuales para una incorporación lo “más normalizada posible”. Además, explica su presidente, Pedro Caballero, deben garantizarse los profesores de refuerzo por la situación de pandemia, información constante a las familias y la vigilancia por parte de la administración de cómo se aplican las medidas anticovid.

Los sindicatos

Los representantes de los trabajadores de educación piden que se vuelva a contratar a los profesores de refuerzo que permitieron bajar la ratio el curso pasado. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) exige a las administraciones educativas el mantenimiento y la mejora de los recursos humanos y materiales necesarios para una vuelta al cole segura.

Según el sindicato, la apuesta del Gobierno por la presencialidad supone mantener y aumentar en al menos 40.000 las contrataciones para las plantillas del profesorado y de otros perfiles profesionales de apoyo a la labor docente y a las familias. La FECCOO considera que bajar las ratios ha demostrado ser una medida "efectiva" para mejorar la calidad educativa e "imprescindible" para asegurar la seguridad y la salud y corregir las carencias previas del sistema y las surgidas por la pandemia, especialmente para el alumnado más vulnerable.

"Una vuelta atrás en las condiciones de escolarización del alumnado y laborales del profesorado, tal y como plantean algunos gobiernos autonómicos, significa que no hemos aprendido nada de la pandemia y, sobre todo, que las administraciones no se han detenido a hacer una reflexión rigurosa sobre las debilidades del sistema educativo que quedaron en evidencia a causa de la covid", afirma. CSIF se une a esta petición y reclama que "no se puede bajar la guardia frente al Covid y que hay que mantener a los cerca de 40.000 docentes de refuerzo incorporados en los centros de todo el país con motivo de la pandemia", insisten desde CSIF, que rechaza que comience el curso escolar con las ratios anteriores a la pandemia.

Los médicos

Quique Bassats, pediatra y epidemiólogo, confía en que algunos gobiernos autonómicos mantengan las ratios del año pasado, y alaba que los niños y adolescentes no se han contagiado en los colegios, porque son lugares seguros donde se cumplen las medidas.

Para el pediatra lo ideal habría sido esperar unas semanas de curso antes de relajar ninguna medida, "porque lo que ha funcionado bien antes no debes cambiarlo". La Asociación Española de Pediatría, a la que él pertenece, recomendó al gobierno no relajar ninguna medida en los colegios si no se cumplían dos supuestos: "Que la incidencia haya disminuido drásticamente y que los adolescentes estén vacunados". Solamente se cumple una de las premisas y por eso el experto considera que el curso escolar debería comenzar con las mismas medidas que se inició el pasado.

Daniel López-Acuña, epidemiólogo y ex directovo de la Organización Mundial de la Salud, también apuesta por que haya cuantos menos alumnos por aula mejor, porque "hay riesgo de que se concentre el mayor número de contagios en esa franja de edad mientras no se vacunen". Afirma que hay que intensificar la vacunación, incluso en los propios centros escolares.

También propone hacer "cribados focalizados de los menores para evitar que positivos asintomáticos esparzan el virus por los colegios".

El gobierno: hemos inyectado dinero a las comunidades

Esta semana la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido en que las comunidades autónomas, con los mínimos establecidos en consenso con el gobierno, deben proteger la educación. Ha afirmado que "el gobierno ha inyectado 13.500 millones de € a las comunidades autónomas. Y yo insté a las comunidades a que prioricen la educación en la inversión de los fondos covid".