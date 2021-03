Los colegios valencianos no escuchan ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat y mantienen las vacaciones en Fallas

Este jueves por la tarde se ha reunido el Consejo Escolar junto a la concejala de Educación. En la reunión se ha decidido mantener los días festivos tal y como estaba previsto desde el primer momento . Por lo que los escolares no tendrán que acudir a clase los días 16, 17 y 18 de marzo.

Este lunes el alcalde de Valencia, Joan Ribó insitió en que estos días de fallas debían ser lectivos. "No tiene sentido que los niños estén de vacaciones si no hay situación de fiesta", aseguró. La situación ha generado malestar entre profesores, sindicatos y representantes e padres de alumnos que no entienden esta nueva reunión a pocos días cuando ya se había tomado una decisión con anterioridad que era la de mantener los festivos.