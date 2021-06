Vuelven los viajes de fin de curso, organizados por padres y en modalidad campamento al aire libre

En el colegio público de Javier, en sexto de primaria, las familias se habían hecho a la idea de que no habría viaje de fin de curso debido a la pandemia. Pero los planes han cambiado. "A principios de mayo el colegio nos mandó un correo comunicándonos que, aunque no se había podido plantear con suficiente antelación el viaje de sexto por razones obvias, no querían dejar a los niños sin su viaje de fin de etapa ahora que los datos de la pandemia habían mejorado", cuenta David, el padre de Javier. "Finalmente, los niños se irán a una especie de escuela de la naturaleza en Guadalajara, en vez de ir a Valencia, como han hecho todos los años. Pero, por lo menos, algo es algo…", reconoce.