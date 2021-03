El 'efecto orilla' y la extraña trayectoria del buque encallado en el canal de Suez

Así lo ha señalado a Financial Times, Evert Lataire, jefe de la División de Tecnología Marítima de la Universidad de Gante en Bélgica. En aguas poco profundas , y ése es el caso del Canal de Suez, el agua que desplaza el barco no puede sumergirse. El efecto inmediato es que al no poder hacerlo, la masa de agua se acelera, y esa velocidad, viene acompañada de una bajada de presión bajo el buque que atrae el casco hacia el fondo, generalmente de forma más pronunciada en popa que en proa. Lo llaman `efecto squat´ .

Evert Lataire ha analizado para Financial Times la trayectoria del `Ever Given´. Todo comienza pasados diez minutos de la medianoche. El barco navega hacia el norte con vientos del oeste que lo empujan hacia el este. Para compensarlo, apunta Lataire, el `Ever Given´ ajusta su rumbo hacia la izquierda, proa al viento, para ofrece menor resistencia. Cuatro minutos después señala Lataire, el buque se tambalea mueve hacia la izquierda y se aproxima a la orilla. Entonces, dice, todo se precipita de forma coincidente con el `efecto orilla´ La popa se acerca a ella, la proa se aleja en sentido contrario y encalla. La hidrodinámica se impone al ` Ever Given´.