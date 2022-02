40 días para evitar la sequía extrema: "Tendría que venir una primavera muy lluviosa para salvar la situación"

"Nos encanta ver el cielo despejado, que haya solecito, pero no nos damos cuenta de la gravedad de la situación" , advierte Rosalía Fernández, responsable de la información meteorológica de Mediaset. " Los embalses están a menos del 45% de su nivel total , casi 15 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años", explica. "Los pronósticos son muy malos".

" Entre octubre y abril es cuando en España se registran el 75% de las precipitaciones de todo el año ", añade Rosalía Fernández. "Si en ese periodo no cae la mayor parte de las lluvias, en el resto de los meses es casi imposible compensarlo, porque el verano suele ser muy seco. Por eso este año, que no ha llovido nada, dependemos tanto de lo que caiga en primavera", destaca.

En los últimos cuatro meses ha llovido un 36% menos de lo normal y los modelos de la Aemet para los tres próximos no son halagüeños tampoco . "Indican que hay un 50% de posibilidades de que las precipitaciones estén por debajo de la media y solo un 20% de que estén por encima", dice la meteoróloga. "Esperemos que fallen".

Muchas zonas se encuentran ya en 'sequía hidrológica': falta agua para cubrir la demanda. "Si no llueve, y mucho, en primavera, es probable que las restricciones de agua se vayan a generalizar en parte del país ", lamenta Rosalía Fernández. Esto ocurre si una cuenca o parte de ella entra en el estado de emergencia de su Plan Especiales de Sequía (PES) -las medidas varían en cada demarcación-. Regiones como la del Alt Empordà en Girona o el municipio de Campillos en Málaga sufren limitaciones desde noviembre.

Pero el problema se está generalizando. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha anunciado esta semana que, ante la persistente falta de lluvias, las restricciones van a aumentar . "El año pasado hubo reducciones de hasta un 50% y podrían verse incrementadas", ha señalado su presidente, Joaquín Páez. Los Gobiernos de Galicia y Cataluña declaran ya el estado de prealerta . "Ojalá no lleguemos a eso, pero no estamos tan lejos", concluye la meteoróloga.

La preocupación por la falta de lluvias y la escasez de agua en los pantanos angustia también a los trabajadores del campo. Los agricultores han tenido problemas con los cultivos, que se han desarrollado tarde y de forma insuficiente. Si no llegan las precipitaciones, muchos dan por perdida la cosecha. Los apicultores también miran con preocupación el cielo: sin agua no hay flores y las abejas no pueden producir miel.