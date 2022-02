Las claves de uno de los inviernos más secos del siglo: anticiclón, inversión térmica y subsidencia

Porque seguro que ustedes han pasado más de un mediodía al sol en navidades, o durante enero, sin abrigo, y pensando en que no hace frío. Y esto no lo provoca el anticiclón. Lo cierto es que éste no es un invierno de récord por cálido, porque las temperaturas nocturnas han sido muy bajas, pero sí está registrando una amplitud térmica muy grande, es decir, mucha diferencia entre las mínimas y las máximas en 24 horas. Así que esto no es tanto por el anticiclón como por los otros dos factores que están dejando este invierno primaveral en las horas centrales del día: la inversión térmica y la subsidencia.