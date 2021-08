Inestabilidad termodinámica y un viento débil como explicación a la tromba de agua caída en Benicàssim

Así lo ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un hilo en su perfil de la red social Twitter, donde ha detallado que el mes de septiembre, en este caso final de agosto, es la "época reina" de la convección mediterránea , un fenómeno en el que "no hay término medio" ya que "o no llueve nada o, si se dispara la convección, las precipitaciones son torrenciales y muy focalizadas".

No obstante, apunta Aemet, el hecho de que existan entornos convectivos favorables para que se desarrolle la convección "no implica necesariamente que se vayan a desarrollar las tormentas en toda el área", sino que se necesita un mecanismo de disparo y ese mecanismo "no siempre está presente, o lo hace en un área pequeña".