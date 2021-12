Las inundaciones sumen Pamplona en el caos y dejan Navarra en situación "muy crítica"

"Hace apenas un mes estuvimos visitando el embalse de Eugi y el de Yesa y estaban los dos en las cotas más bajas desde 1995. Ha llovido en los últimos días lo que no ha llovido en los últimos meses. La tierra está tan seca que no es capaz de asumir el agua como en situaciones normales y todo esto produce un cúmulo de circunstancias", ha dicho.

Así, ha insistido en que "hemos trabajado con unas previsiones que teníamos encima de la mesa, esas previsiones se han visto superadas y ahora nos toca gestionar esta situación". "Son cuestiones que pueden pasar, que no nos gusta que pasen, y por supuesto también tenemos que mejorar las previsiones, pero la ciencia no es exacta porque si no no se producirían esos fenómenos", ha afirmado.