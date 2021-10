La lluvia que llega a La Palma puede crear problemas al mezclarse con la ceniza: "Es como el cemento"

Desde del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcal), señalan que cuando la ceniza se moja, puede llegar a tener un peso "enorme y puede llegar a tumbar un edificio" . Por ello, han planteado la necesidad de acceder a las zonas evacuadas para limpiar tanto los accesos como las viviendas, ya que la ceniza lo cubre todo. También pueden alcanzar el alcantarillado si el agua corre por las calles, pero según las previsiones de la Aemet los chubascos serán débiles, por lo tanto, ahora mismo no hay nivel suficiente para que se produzcan riadas", añade Involcan.

"Se espera lo que llamamos lluvia buena, chubascos débiles y prolongados, aunque no va a estar lloviendo todos el fin de semana sin parar. Otra cosa sería si lloviera mucho, porque el agua no penetra en las coladas, ya que son impermeables. Pero lo que se espera no es peligroso", apunta Alker.