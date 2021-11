'Copear', la palabra que no recoge el diccionario si se habla de nevar

Estos días hace frío y va a hacer más, tanto que lo más probable es que nieve en buena parte del país y en cotas bajas. Lo que no está tan claro es que pueda copear. Una palabra que no tiene relación con la meteorología pero que un lapsus, intencionado o no, en los informativos de una cadena de televisión han convertido en una palabra 'inventada' para hablar de la acción de nevar.