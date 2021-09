"Es difícil abrirte camino teniendo 16 años": el CEO gaditano que estudia primero de bachillerato

Alejandro Domínguez creó CreativeTecno con 13 años

Los ordenadores han sido sus juguetes desde los cinco años

Sentado en su jardín, con un ordenador en sus rodillas, podría parecer cualquier joven que apura sus últimos días de verano con algún videojuego, mientras espera a empezar su primer curso de bachillerato. No hay tal. Alejandro Domínguez, 16 años, Vejer de la Frontera, Cádiz, podría pasarnos ya, con esa edad, una extensa tarjeta de visita.

Estamos ante el CEO de Creative Tecno, una empresa que creo con 14 en el Reino Unido, dedicada a ofrecer aplicaciones informáticas a medida a otras compañías. También ante el creador de aplicaciones informáticas para gestionar el sector turístico de la zona en la que vive. Un chaval, al que más vale tratar de usted, aunque estas fotografías, y esta entrevista, hayan tenido que pasar por la autorización de sus padres.

"En informática soy autodidacta. Mi inglés es como si fuera nativo, pero no he ido nunca a una academia tampoco"

Pregunta: ¿Qué dice ya su curriculum?

Respuesta: En el apartado de estudios poco. Este año empiezo primero de bachillerato. He hecho primaria y secundaria con buenas notas, y fuera de eso nada más. No he hecho cursos especializados. En informática soy autodidacta. Mi inglés es como si fuera nativo, pero no he ido nunca a una academia tampoco. Lo aprendí viendo películas en inglés, y leyendo libros y artículos en ese idioma. En lo empresarial una empresa y múltiples paginas web de venta de ropa, información o reserva en alojamientos y hoteles, o en restaurantes.

P: ¿A qué edad empezó su interés por el mundo tecnológico?

R: Desde tan chico que ya ni siquiera me acuerdo. Si me acuerdo que con cinco años tuve mi primer ordenador, eso no se me olvida. Se que trasteaba con él, lo desmontaba, lo montaba, lo miraba a fondo, instalaba programas. Para mis padres era difícil de entender, tan pequeño y con esa inquietud. Aun siguen un poco anonadados.

P. ¿Cuál fue su primer proyecto?

R: La primera página web que hice fue para mi madre, para la empresa de mi madre de alquiler turístico. No me lo pidió ella. Yo pensé: bueno, como esto a mi me gusta me voy a poner a hacerte una. Creo que era un verano y me lo tiré entero haciéndola. Cuando termino el verano se la presenté y le gusto bastante. Era algo que no tenía nadie por aquí. A partir de ahí se corrió la voz y empezaron a hacerme encargos.

Pregunta: Con 14 años crea su primera empresa

R: Tenía 13 años para catorce cundo cree CreativeTecno. La hice en Reino Unido porque necesitaba tener presencia en el extranjero y es un país que da facilidades a los emprendedores. Lo haces por Internet y en 24 horas, o menos, tienes la empresa. Sencillo, rápido, y barato sobre todo. Hacemos aplicaciones a medida, paginas web, asesoramiento de contenidos...Todo lo relacionado con lo que es el mundo de la programación.

"Cuando vas a conocer a un cliente en persona siempre están ahí que no se terminan de fiar de ti"

Pregunta: ¿Cómo lleva ser empresario a los 16?

R: Para mí no es complicado. Ha sido un hobby que yo he tenido que después se ha convertido en un trabajo. Si me he tenido que levantar a las cinco de la mañana para hacer un trabajo no me ha pesado hacerlo, porque para mi es diversión. No salgo un viernes y estoy con el ordenador y soy la persona más feliz del mundo.

Pregunta: ¿Es difícil a su edad convencer a un cliente?

R: Eso si es bastante difícil. Convencer al cliente y convencer al sistema. Siempre tienes la sensación de que el sistema va en contra tuya. No tienes facilidades, hasta que no tienes 18 no eres nadie, Es difícil abrirte camino teniendo 16 años. Cuando vas a conocer a un cliente en persona siempre están ahí que no se terminan de fiar de ti. Abrir la empresa es fácil. Montas tu páginas web, tus servicios. Hasta ahí bien. Cuando ya llega el tema de convencer a una persona que te conozca, o de tener que pedir una ayuda y tratar con alguien del Gobierno, ahí cambia la historia.

Pregunta: Usted empieza primero de bachillerato este curso. ¿Cómo lleva el CEO de una empresa el sentarse en un pupitre?

R: No es fácil. Tienes que estar emocionalmente preparado. Es complicado salir de tu casa, donde dices oye, yo estoy haciendo el trabajo de una persona adulta todo el día, y después llego allí a un pupitre y me siento como si tuviera cinco años.