Una gaditana encuentra unas gafas en una bolsa de patatas fritas: "En la fábrica me dicen que son de Manolito"

Sabíamos que Mr. Potato usa gafas , sabíamos que la patata es buena para desempañar sus cristales, pero lo que Paula Payan, una joven gaditana, no sabía, es que la relación más íntima entre las patatas y las gafas, estaba a punto de desvelársele, en toda su extensión.

Resulta que su madre había comprado una bolsa esa misma mañana en un supermercado, resulta que llegada la noche le apeteció una patata frita -también conocida como patata americana que se come sin gana- y se dispuso a abrir la bolsa. Y allí , ante la vista cansada de la madre de Paula, había algo que parecían unas gafas. No las abrió.

"Paula, me iba a comer estas patatas, ¿pero esto no son unas gafas?”, cuenta Paula que le dijo su madre. Y Paula, que tiene mejor vista, y no necesita gafas, se quedó contemplando la bolsa, pensando aquello de "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?".