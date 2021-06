El español que propone aviones de dos pisos para solventar la falta de espacio: "Podría revolucionar la clase turista"

Alejandro Núñez mide 190 cm de altura y estudia diseño industrial fuera de España, entre Inglaterra y Holanda. Viaja mucho y siempre en clase económica. Harto de que no le entraran las piernas en ningún asiento decidió buscar él mismo la solución . "Empecé a darle vueltas a la idea y me di cuenta de que si los asientos iban en dos alturas diferentes se solucionaba el problema", explica a NIUS el joven madrileño, de 21 años.

Cada pasajero tendría su propio maletero, digamos, su propia caja, que sería de acceso individual. Con lo cual si necesitas coger algo de tu mochila no tendrías que levantarte y hacer que se levante el resto de la fila, como ahora. Si estás sentado en la fila de arriba, estaría localizado debajo de tu asiento. Si estás sentado en la fila de abajo, estaría directamente delante de ti, en un compartimento bajo, a la altura del suelo . Y no solamente cabría la maleta, seguramente habría espacio también para una mochila pequeña o un abrigo. Pero eso hay que definirlo todavía.

R. Uff, no quiero ni pensarlo. Ya estoy sorprendido con la repercusión que está teniendo mi idea como para imaginarla hecha realidad... El resultado del concurso no se conocerá hasta Septiembre. Y respecto a su materialización, en el mejor de los casos no sería algo inmediato, ni de un año ni de dos. Sería algo largo, por la cantidad de procesos por los que tiene que pasar, de seguridad, de estructuras, de investigación, etc