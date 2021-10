Caudal de lava y nuevos centros de emisión: si la UME ve que aumentan, habrá más evacuaciones en La Palma

También vigilan si el caudal del magma que brota puede ser asumido por los tubos lávicos . Si eso no ocurre, ha dicho "se podría salir el flujo y coger otras cabeceras" y tomar rumbo hacia zonas que hasta entonces se habían mantenido a salvo.

El militar no ha ocultado el impacto que le ha producido ver a personas vulnerables o de avanzada edad desalojadas. Muchas fueron acogidas en el acuartelamiento de El Fuerte: "Verlas por allí, con un futuro muy incierto y con no mucho tiempo para volver a formar su hogar. Me llegó bastante dentro" ha dicho.