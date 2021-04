El tinnitus, el zumbido persistente que "martiriza" a supervivientes del covid: "Es insoportable"

Un estudio del hospital de Fuenlabrada detecta que se han duplicado las consultas por acúfenos

Los expertos tratan de determinar si el covid está directamente relacionado con el aumento

"Es como tener una radio mal sintonizada en la cabeza desde que te levantas hasta que te duermes, es horroroso, solo quieres que alguien la apague". Silvia Soler padece covid persistente. Superó la infección, el virus ya no está en su cuerpo, pero los daños permanecen. Y uno de ellos es el tinnitus, un zumbido en los oídos. Se contagió en marzo del año pasado y el acúfeno apareció meses después, en septiembre. Por ahora, para quedarse. "Padecí insomnio durante tres meses, es desesperante", relata desde su casa en Castelldefels (Barcelona) con la voz quebrada por la disfonía, otra de las secuelas.

Silvia está de baja, le resulta imposible concentrarse. "Soy filóloga, una lectora compulsiva, y en un año solo he leído un libro. El tinnitus es muy frustrante, no retengo lo que leo". Otra dolencia aparejada al acúfeno es la hiperacusia. "Cualquier ruido me molesta mucho más, sobre todo en sitios cerrados, un teléfono que suena, un niño que chilla, gente hablando, el sonido de un tren… necesitas que pare todo", describe.

El suicidio del propietario de una cadena de restaurantes en Estados Unidos ha situado en la agenda pública este problema. Kent Taylor padecía covid persistente y el tinnitus era uno de los síntomas que manifestaba. Según su familia, el sufrimiento se había vuelto insoportable. "Lo puedo entender porque llega un momento que desespera", reconoce Silvia.

Tengo la consulta plagada de pacientes con acúfenos

El doctor Guillermo Plaza recibe cada vez a más personas con estos síntomas en su despacho de otorrinolaringología del hospital de Fuenlabrada. "Tengo la consulta plagada, se ha duplicado el número de pacientes con acúfenos desde que empezó la pandemia". Plaza coordina junto a colegas de otros hospitales españoles el estudio "Registro nacional de sordera y covid". En él vuelcan los datos de 66 centros de salud de todo el país. Aunque centrado en la sordera, recoge también la estadística de tinnitus.

Que la pandemia ha aumentado el número de pacientes con acúfenos está fuera de toda duda. Lo que no está claro es si se puede achacar al covid directamente. "Está bien documentada la relación entre ansiedad, estrés y acúfenos", explica. "De 100 personas con acúfenos, 90 lo han desarrollado debido a una situación de estrés como la que vivimos por la pandemia y solo el 10 por ciento restante padece tinnitus y además ha pasado el covid".

El 15 por ciento de los pacientes de covid sufren tinnitus

Es pronto para ser categóricos. La Organización Mundial de la Salud no describe el tinnitus como síntoma covid, pero sí el servicio de salud del Reino Unido. Un reciente estudio publicado en el Journal of International Audiology que analizó casi 60 informes de casos descubrió que el 15 por ciento de los adultos con covid reportaron síntomas de tinnitus. Pero, de nuevo, no está sustentado si fue el covid o la situación de estrés la que produjo el daño.

Todo es tan novedoso que a los pacientes les está tocando abrir camino. Isabelle Delgado sabe lo que eso significa. Como Silvia, padece covid persistente y el acúfeno es una de las manifestaciones que sufre. Se contagió en marzo, superó el virus, y con la llegada del otoño apareció el zumbido y el peregrinaje de consulta en consulta. "El zumbido se manifiesta a veces con dolor de oído o de mandíbula, así que acudía al dentista o al otorrino, pero no encontraban ninguna infección". Llegó a tomar antibióticos que en realidad no sirvieron para nada, pues no había algo que el medicamento pudiese curar.