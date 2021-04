Comer en familia reduce la obesidad y evita trastornos alimentarios en los adolescentes

La dieta mediterránea no es solo recomendable por los alimentos que incluye, también por la compañía que tenemos cuando se ingieren. Al parece no solo importa lo que se come, también cómo y con quién se come. Un estudio acaba de demostrar que esa costumbre tan nuestra de sentarse alrededor de la mesa para comer en familia tiene muchos beneficios para la salud.