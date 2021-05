Evelin, la prostituta que abrió camino en España: “Me dieron la razón, el burdel sí tenía relación laboral conmigo”

La sentencia concluye que "considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud”

"Me despidieron de la forma más humillante que nadie se pueda imaginar; sin indemnización, sin, paro, sin baja, me dejaban en la calle", dice Evelin

NIUS ha intenado ponerse en contacto con el dueño de la sala Flower´s pero no ha querido hacer ninguna declaración

Parecía una batalla difícil, y lo ha sido. Cuatro años de lucha para conseguir que se reconociera que Evelin Rochel, colombiana de 45 años, había trabajado para uno de los mayores burdeles de Madrid ejerciendo la prostitución durante casi 15 años. Para que le reconocieran sus derechos, para que pudiera tener paro, para que se pudiera poner mala un día. Muchos años, mucha lucha, una victoria sin precedentes, y aun así Rochel tiene un sabor agridulce.

"Por un lado se establece una relación laboral que parece favorable para nosotras las prostitutas, pero en realidad se ha liberalizado la esclavitud en España. Los empresarios no tienen que pagar ninguna sanción. Tienen esclavos y lo único que les pasa es que les dicen que han sido chicos malos. No tienen ni que pagar una multa disuasoria, así que ellos como si nada, seguirán esclavizando a las mujeres”, dice Rochel. "Lo único bueno es que hemos ganado y esto abre la puerta a que otras prostitutas puedan pedir lo mismo, pero no hay castigo", apunta.

Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que le dio la razón: entre ella y el club de alterne Flowers sí había una relación laboral. El dueño del burdel, Antonio Herrero recurrió la sentencia y hace un mes y medio ha sido el tribunal Supremo el que le ha vuelto a dar la razón.

20 años ejerciendo la prostitución

Rochel llegó a España hace 22 años y se ha pasado 20 ejerciendo la prostitución. Ha pasado por muchos clubes de alterne de varias ciudades hasta que llegó al Flower´s, un burdel situado en el municipio de las Rozas, en Madrid. Tras casi 15 años de trabajo en la que ella tenía derecho a una habitación donde ejercía la prostitución y pagaba por ella 2.100 euros al mes, llegó un día en el que se puso mala. Tuvo que operarse de las trompas y "claro no podía hacer mi trabajo", se ríe Rochel. Así que le pidió a su jefe un mes de baja, lo que le había dado el médico para poder recuperarse, pero le dijeron que no, que se fuera.

"Con todo lo que había aguantado. Nosotras mismas teníamos que limpiar el cuarto después de estar con el cliente, pagábamos la luz, el agua, las toallas, las sábanas…. Por cada media hora había que cobrarle al cliente cinco euros más. Si lo olvidabas lo ponías tú", cuenta esta prostituta. "Con todo eso me despidió de la forma más humillante y denigrante que te puedas imaginar, sin finiquito, ni indemnización, sin paro, sin baja, y habiendo cotizado pagándome mi seguridad social como falsa autónoma. Me quedaba en la calle después de más 14 años de relación laboral ganando mucho dinero juntos”.

Rochel lo tuvo claro, no solo no se fue, sino que se quedó de "okupa" en la habitación durante unos meses. "Lideré una pequeña rebelión porque la empresa decidió endurecer las condiciones que nos imponía. Pagábamos más de 85 euros al día por la habitación donde vivíamos y ejercíamos. La situación llegó a ser insostenible. “Había mucha tensión y terminé marchándome”. Pero siguió luchando por lo que ella creía que era justo.

Juan Antonio Jiménez-Piernas, abogado laboralista y letrado de Rochel, destaca que la resolución abre la puerta a que otras prostitutas reclamen lo mismo, "pero a ver que chica se que va a querer meter en ese lío, hay que comer". Tras cuatro años de lucha "es una sentencia revolucionaria porque dice que, aunque no se dé la retribución como característica de la relación laboral, no se puede dejar de considerar que es un trabajo, porque reúne todas las demás características, y que lo contrario sería amparar la esclavitud laboral", explica Jiménez-Piernas.

"Es importante recalcar para ver la importancia de esta sentencia, que antes, las chicas de alterne percibían una comisión por cada copa que se tomaba el cliente con ellas. Pero los clubes dejaron de pagar esta comisión en 2007. Con ello eliminaban el factor retribución y la relación dejaba de ser laboral", advierte el abogado.

Considera que la sentencia, no es "del todo redonda", ya que no aborda la indemnización que solicitaron por daños morales derivados de la vulneración de la dignidad, ya que la esclavitud vulnera la dignidad", y que con Evelin no se ha querido llegar al fondo del asunto. Por eso, dice que la pelea va a continuar. "Ahora nosotros vamos a pedir que el Flower’s pague la Seguridad Social de todos estos años de acuerdo con lo que le correspondería haber estado cobrando, ya que se ha reconocido esa relación laboral", explica. "Aunque lo que de verdad querríamos es conseguir encuadrar el alterne dentro del convenio colectivo por el que se rijan las actividades de los locales de alterne, ya sea de hostelería, o de hospedaje y de esa manera obtener todos los derechos laborales del convenio; horarios, seguridad social, prevención riesgos laborales, baja de maternidad", dice Jiménez-Piernas, y añade que nada es imposible.

"Sería como admitir la esclavitud"

La sentencia, fechada el 9 de marzo de este año, reconoce "la existencia de una relación laboral entre la prostituta y el prostíbulo por haber colaborado con su actividad para que los clientes consumieran en el local". Lo mismo que declaraba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). “Las circunstancias llevan a concluir que [Evelin] estaba integrada en el ámbito de organización de la empresa y que su función paralela de alterne en el local de copas era esencial para el negocio. Su actividad iba dirigida a conseguir que consumieran bebidas, lucrándose [el Flower’s] y no redundando en el propio beneficio de la [prostituta]". La sentencia concluye que "considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud".

La prostitución es una actividad que en España no está regulada por una ley concreta y no es en sí ilegal, por tanto el vínculo entre una trabajadora sexual y el prostíbulo en cuestión no está definido. Pero en el Código Penal, sí lo están la explotación y el proxenetismo; esto es, lucrarse con "el ejercicio de la prostitución ajena".

"Por otro lado, esta sentencia me ha costado que en muchos sitios me hayan cerrado las puertas. Ahora trabajo en uno, que parece que no ve las noticias o no quiere verlas y me han dado una oportunidad", explica Rochel. "Pero mi idea es seguir en el trabajo sexual, y desde dentro seguir luchando. Es necesario que haya alguien que tenga voz y que no tenga miedo a mostrar el rostro, y que pueda exigir derechos laborales para el sector", concluye Rochel.