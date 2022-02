Faenar en Terranova: cinco meses en alta mar, con un clima durísimo, por unos 2.000 euros al mes

Cuando los barcos salen de España van cargados de gasoil, víveres y otros productos de primera necesidad para los marineros. Lo lógico es que ya en Terranova el barco atraque al menos una vez en algún puerto de Canadá cercano, a un día de navegación desde la zona donde está faenando. "Solo se va a si hay alguna avería o necesidad de combustible o de víveres, si no, nada", asegura Chedas.

Todos los barcos tienen ahora internet y los marineros pueden comunicarse con su familia a diario, no como cuando Chedas faenaba; entonces, pasaban los meses sin saber nada de casa. "Hay que ser psicológicamente muy fuerte para aguantar", apunta. "Tienes que soportar la distancia. Vives allí encerrado. Los camarotes son compartidos con otros tres marineros mínimo", explica.

"En el momento que un marinero embarca para Terranova, sabe que esa campaña se la tiene que echar, sí o sí. Una vez que sales de puerto, ahí no hay vuelta atrás para volver para España", señala el asturiano. "Hay algunos que van a Terranova una vez y no vuelven más. A veces te preguntas, ¿qué hago yo aquí? No te compensa seguir viviendo en esa forma por el dinero. Es como morir en vida. Ganas mucho dinero para que tu familia viva bien, pero...el que está allí eres tú".