La familia de una niña de 7 años pide ayuda tras perder su implante coclear en Madrid

Alrededor de las ocho de la tarde de este martes, Sara salió de casa de sus abuelos y estuvo un rato jugando en el parque, en Rivas Vaciamadrid . Se le agotó la batería del implante del oído derecho y se lo dio a Ana, su madre: "Cuando pasa eso siempre se lo quita , viene y me lo da. Yo tenía muchas cosas en las manos en ese momento, me lo metí en el bolsillo de la chaqueta pero debió de caerse en algún sitio. Tiene una luz roja que por la noche se ve bien. Solo pido que si alguien se lo encuentra se ponga en contacto conmigo".

Estaban junto al colegio El Olivar de la localidad madrileña, en la que residen. Después se montaron en el coche y se marcharon a casa. "Al darnos cuenta empezamos a buscarlo como locos. Hemos pedido ayuda a mis padres, a los vecinos y hemos peinado la zona varias veces pero no lo encontramos. También he preguntado a la Policía y quiero preguntar en el Ayuntamiento y a la empresa de limpieza", dice disgustada la mujer.

De momento Sara está utilizando solo el de un oído, lo que le complica bastante la vida. Estudia en el colegio El Parque. El seguro no cubre la pérdida de estos dispositivos. " Cuestan 109.000 euros. La seguridad social te cubre el primer implante y la operación, que son unos 20.000 euros. A a partir de ahí ya es tu responsabilidad. Cualquier deterioro, rotura, robo o pérdida ya corren por tu cuenta", detalla Ana.

Estos aparatos se renuevan cada siete años porque salen modelos nuevos y con mejores calidades. A sara no le tocaría hasta dentro de dos. Por eso Ana necesita una solución urgente: "Si alguien lo tiene, que sepa que ese es su único fin, no lo va a poder vender. Cada uno lleva su programación y si lo mete en una máquina van a saltar las alarmas. Si no lo encontramos, tendré que llamar a la empresa que los fabrica para ver si tienen alguno de alquiler o habrá que ver qué opciones tenemos".